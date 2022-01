RUGBY. VIDEO. Le Stade Français retrouve des couleurs face à l’USAP

Dans un stade Jean Bouin à l’allure confidentielle, les hommes de Gonzalo Quesada l’ont emporté face à l’USAP. Score final : 27-17

C’était le premier match de 2022, et il a permis de bien lancer l’année côté parisien. Sans être flamboyants, les soldats roses ont été réalistes ce 01 janvier. Ils inscrivent deux essais par l’intermédiaire de l’inimitable Waisea. Du côté catalan, ce sont Dubois et Lotrian qui ont réussi à aller à dame. Sans jouer depuis 3 semaines, le coach du Stade Français s’est montré satisfait du visage montré par son équipe. Selon des propos rapportés par Le Figaro, il dit : “Quand on voit la préparation ces dernières semaines, le plus important, c'était la victoire. Les conditions de préparation étaient limitées. On a passé le réveillon à l'hôtel hier soir. On a passé une semaine entière sans s'entraîner. On savait qu'on allait manquer de rythme. Mais l'état d'esprit était bon. On s'est préparés pour le match le mieux possible. Je suis admiratif de la capacité des joueurs à répondre à toutes ces difficultés.” Son ouvreur Joris Segonds confirme d’ailleurs ce sentiment dans un article de L'Équipe. Pour le natif de l’Aveyron, la “victoire était importante”, il indique également qu’en accord avec les ambitions parisiennes : “Face à une équipe de bas de classement, il fallait gagner à tout prix. On se satisfait de la victoire même si on loupe quelques actions, ça fait râler.” Top 14. Stade Français. Waisea est-il le plus grand centre de l'histoire du club ?

De l’autre point de vue, c’est David Marty qui s’est exprimé à la presse sur la performance de ses hommes. Une défaite amère puisque les Sang et or avaient largement la place d’aller chercher des points. Il s’exprime à travers des propos relayés par Rugbyrama : “Le Stade français n'était pas pleinement en confiance ou largement au-dessus. Finalement, on a le sentiment de n'être pas très loin. Malgré tout, dans les moments clés, nous ne sommes jamais parvenus à faire basculer le match en notre faveur. Il nous manque un peu de réussite, on n'est pas assez tueurs... C'est dommage parce que nous avons été présents dans l'agressivité et le combat. La préparation ? Elle est compliquée, mais elle l'est pour tout le monde. On ne va pas se chercher d'excuses.” La semaine prochaine, les coéquipiers de Melvyn Jaminet se déplacent à Biarritz. La rencontre entre les deux formations sera décisive dans la lutte au maintien. RUGBY. TOP 14. Gonzalo Quesada répond aux détracteurs, Sempéré rassure pour le match face à l'USAP