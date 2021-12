RUGBY. TOP 14. Gonzalo Quesada répond aux détracteurs, Sempéré rassure pour le match face à l'USAP

Gonzalo Quesada, l’entraineur du Stade Français, a apporté plus de précision sur le déroulement des événements qui ont poussé la ligue a reporté le Classico le week-end dernier.

La semaine dernière, la Ligue Nationale de Rugby avait du reporté 4 matchs de TOP 14 pour cause de cas positifs dans certaines écuries. Le Stade Français, notamment touché par l’épidémie, s’était vu reporté son match contre le Stade Toulousain seulement quelques heures avant le début de la rencontre. Un report qui s’était fait dans l’urgence et qui avait fait beaucoup réagir, supporters comme dirigeants toulousains. Le président toulousain en personne, Didier Lacroix, avait fait part de son mécontentement : « Pris au piège de la Covid-19 et du verdict de la LNR, le Stade Toulousain regrette profondément cette décision, à quelques heures seulement du coup d’envoi du match. Au lendemain de Noël, ce rendez-vous aurait été un grand moment festif entre chaque membre de la Famille du Stade (supporters, partenaires, bénévoles, joueurs et staff). » Pour répondre aux nombreux détracteurs, hier sur Twitter, Gonzalo Quesada, l’entraineur parisien, a apporté plus de précision sur le déroulement des événements qui ont poussé la LNR a reporté ce match dans les derniers instants. Le Puma, retrace l'activité du club parisien durant toute la semaine dernière.

Un peu de clarté et d’information pour aider les commentateurs des réseaux: La semaine dernière on s’est entraîné que deux jours, mardi et mercredi, ensuite on a dû donner 3 jours off pour Noël (23,24,25). 1/5 — Gonzalo Quesada (@GonzaloQuesada) December 28, 2021

Le 24, un joueur de l'effectif francilien s'est fait tester pour passer Noël en famille. Son test sera finalement positif. La LNR demandera le 25 décembre au staff parisien de tester l'ensemble des joueurs de l'équipe le lendemain, le 26 décembre, avant le départ au Stade Toulousain.

Dimanche à 8h tous les joueurs et tout le staff avons fait des tests antigeniques comme exigé. 4 cas positifs. Ils sont rentré chez eux dans la foulée s’isoler et la ligue a été informée. La vidéo + team run prévus ont eu lieu avec tout le reste du groupe (tous négatifs). 3/5 — Gonzalo Quesada (@GonzaloQuesada) December 28, 2021

Alors que les Parisiens s'apprêtaient à prendre l'avion direction Toulouse. La LNR annonçait que le match était reporté et que les joueurs de la capitale devaient rentrer chez eux, mais en plus devaient rester isolés jusqu'à ce mercredi 29 décembre. Le Stade Français, n'ayant pas joué depuis plus de deux semaines, aura seulement 3 petits jours pour préparer son match face à l'USAP.

Côté bonne nouvelle, si un doute planait sur la tenue du match entre l’USAP et le Stade Français. Hier, en plus d’un message rassurant de Laurent Semperé, entraineur des avants de Paris, à l’Indépendant : « Pour moi, le match se jouera comme prévu. » Un membre de Ligue Nationale de Rugby a confié que l’épidémie était maintenant neutralisée au sein du club francilien : « Aucune nouvelle flambée n’a été notée. L’épidémie est endiguée. » Des nouveaux tests seront effectués au sein de l’effectif parisien avant la fin de la semaine. Pour l’instant, tous les voyants semblent au vert du côté des hommes en rose pour cette 14e journée de championnat.