TOP 14. Perpignan dévoile son nouveau maillot pour la saison 2022-2023

À environ un mois du début de la saison 2022-2023 (3 septembre), l'USAP a décidé de dévoiler son nouveau maillot domicile. En effet, le club a partagé sur ses réseaux sociaux une vidéo mettant en scène quelques joueurs du groupe pro, et dans laquelle ces derniers arborent une tunique bleu clair. Un maillot qui, s'il n'est pas aux couleurs sang et or, reste néanmoins très traditionnel pour le club catalan. En effet, ce "bleu horizon" est utilisé depuis des décennies par l'USAP, afin de rendre hommage aux joueurs du club tombés au combat lors de la Première Guerre Mondiale (le bleu rappelant la couleur des uniformes).

Acebes et les siens porteront donc cette tunique pour la première le 10 septembre prochain, pour le premier match à domicile de l'USAP, face à Brive. Avant cela, les Catalans se déplaceront à Pau pour la première journée de championnat.

