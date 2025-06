TOP 14. Pas encore en finale, mais déjà plus frais : Toulouse (toujours) en avance

Toulouse disputera sa demi de TOP 14 le vendredi 20 juin. Son futur adversaire, le lendemain. Avant une finale le 28. Un atout logistique majeur.

Un avantage précieux dans le sprint final

En terminant premier de la phase régulière, le Stade Toulousain n’a pas seulement assuré sa place directe en demi-finale. Le club rouge et noir s’est offert, sans trop en parler, un petit luxe : celui de jouer le vendredi 20 juin, soit la veille de l’autre demi programmée le samedi 21.

Résultat, en cas de qualification pour la finale, Toulouse bénéficiera d’un jour de récupération supplémentaire par rapport à son futur adversaire. Un détail ? Pas vraiment. Un ''transfert médical'' : le All Black Nepo Laulala écoeuré par son départ du Stade ToulousainLa grande finale du Top 14 se tiendra le vendredi 28 juin, au Stade de France. Ce qui signifie que si Toulouse va au bout, il disposera de sept jours pleins pour préparer cette dernière marche, quand son opposant n’en aura que six.

À ce niveau d’intensité, où chaque séquence compte et où les organismes sont mis à rude épreuve, cette journée peut faire la différence. On l'a vu l'an passé face à une formation de Bordeaux passée par les barrages, et complètement lessivée en finale.

Le fruit d'une saison maîtrisée

Cette “prime” logistique n’a rien d’un hasard. Toulouse a dominé la phase régulière avec autorité, enchaînant les performances solides malgré les doublons, les absences et le turnover.

Avec un effectif expérimenté, des leaders habitués aux joutes du printemps, et un staff qui connaît les moindres recoins de cette dernière ligne droite, le Stade s’est offert le tableau le plus lisible possible. TOP 14. Une flèche vers la prolongation pour le plus grand plaisir du Stade ToulousainEn demi, les Toulousains affronteront le vainqueur du barrage opposant le 4e au 5e. Un duel forcément engagé, à l’issue duquel le futur adversaire de Toulouse arrivera avec un temps de jeu supplémentaire dans les jambes. Ce qui peut être un atout, en termes de dynamique et de confiance, comme un caillou dans le crampon d'un peu de vue forme physique.

Avec la fraîcheur, l’expérience et un effectif calibré pour durer, Toulouse ne part pas juste favori. Il a aussi le calendrier avec lui. Et dans une saison aussi dense, c’est tout sauf anodin.