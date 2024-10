Top 14. ‘‘Pas de plan anti-Dupont’’, Mignoni (RCT) recentre les débats autour de Toulouse

Au Stadium, ce dimanche 27 octobre, le RC Toulon n’a rien prévu de particulier pour contrer Antoine Dupont, demi de mêlée du Stade Toulousain.

Le manager du RC Toulon verra le match depuis les tribunes, mais sait où regarder pour autant. Alors qu’il défiera le Stade Toulousain au Stadium, ce dimanche 27 octobre, Pierre Mignoni a évoqué la vraisemblance d’un plan anti-Dupont, en conférence de presse.

Pour lui, l’idée d’une attention particulière autour du demi de mêlée du XV de France est une aberration, quand il évolue avec le Stade Toulousain. “Il n’y a pas de plan anti-Dupont. Si tu te focalises seulement sur lui, il y a d’autres joueurs à côté qui vont profiter des espaces”, rappelle-t-il aux journalistes avant la rencontre. Au niveau international, l'idée d'un "plan anti-Dupont" avait été évoqué plusieurs fois, notamment par l'ancien sélectionneur de l'Angleterre Eddie Jones en mars 2021.

Pour autant, le Toulonnais ne dit pas qu’Antoine Dupont est un simple joueur parmi d’autres. “C’est un joueur incroyable. On ne va pas le répéter, mais il pèse énormément sur les défenses. Il faut le surveiller et essayer de le faire déjouer. Mais souvent, c’est lui qui te fait déjouer, car il a beaucoup d’atouts”, affirme-t-il avant de se déplacer en Haute-Garonne.

En clair, Pierre Mignoni renvoie le rugby à son aspect collectif. Plus particulièrement, il loue les excellentes qualités du collectif dirigé par Ugo Mola : “Toulouse est l’équipe la plus imprévisible d’Europe. Elle est capable de transformer son style de jeu, avec ses qualités et ses défauts. Ils jouent énormément, mais ça tape aussi. Ils mettent beaucoup de pression dans les rucks et les mauls. Ce n’est pas seulement une équipe qui joue.”

Toulouse, un collectif XXL

Champion d’Europe et de Top 14 en titre, le Stade Toulousain avait brillé, la saison passée, par la gestion de son effectif. Avec un Antoine Dupont régulièrement absent, les Rouge et Noir s’étaient fait remarquer par leur profondeur d’effectif folle. En effet, sur l’exercice 2023/2024, le Stade Toulousain avait aligné 59 joueurs différents sur l’intégralité de la saison.

La formation d’Ernest-Wallon a pu compter sur beaucoup de joueurs, certes, mais surtout sur des athlètes performants ! En effet, sur ces dizaines de rugbymen, 37 d’entre eux avaient inscrit au moins un essai durant la saison, soit 62 % des joueurs alignés.

Face à Toulon, les Toulousains auront l’occasion d’emmagasiner beaucoup de confiance, puisqu’il s’agit de leur première délocalisation au Stadium de la saison. À l’inverse, une victoire varoise ferait grand bruit et permettrait de signer un match référence inattendu.

