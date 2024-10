TOP 14. Stade Toulousain/Toulon : Une composition XXL avec Dupont, Ramos et les stars du XV de France !

Avec Dupont, Ramos et Mauvaka, le Stade Toulousain sort l’artillerie lourde ! Un duel intense face à Toulon en perspective avant que les internationaux ne rejoignent Marcoussis.

Choc en rouge et noir ce dimanche soir entre le Stade Toulousain et Toulon. À l'issue de rencontre, les internationaux français de chaque équipe partiront à Marcoussis pour rejoindre le XV de France.

Le Stade Toulousain sort l’artillerie lourde

Et ils seront particulièrement nombreux sur la pelouse. Sans surprise, Antoine Dupont est titulaire à la mêlée. Il ne sera pas associé à Thomas Ramos comme cela pourrait être le cas chez les Bleus contre le Japon, voire face aux All Blacks. Mais avec le Puma Mallia.

Devant, Mauvaka est aligné en première et on retrouve Flament dans la cage. À ses côtés, un autre joueur appelé par Galthié, Meafou. Derrière eux, les Tricolores Cros et Roumat associés à l'Anglais Willis.

Novice chez les Bleus, le jeune Paul Costes sera, lui aussi, titulaire au centre avec Ahki. Aux ailes, Capuozzo et l'Ecossais Kinghorn.

Toulouse -Toulon : un duel qui s’annonce brûlant

Autant dire que le Stade Toulousain aligne sa meilleure équipe pour recevoir le RCT. Après le succès à Pau, le leader du championnat voudra prendre les points de la victoire avant de "perdre" ses meilleurs éléments.

Les finisseurs, dont certains seront titulaires la semaine prochaine dans le cadre de la 9ᵉ journée, auront aussi un rôle à jouer. Il y a du beau monde sur le banc avec Jelonch ou encore Brennan.

Ce dernier va également découvrir la grande équipe de France dans les prochains jours. Une juste récompense après son excellent début de saison. Graou, Merkler ou encore Cramont seront aussi sur le banc.