RUGBY. Insaisissable, Antoine Dupont livre son secret pour contrer les ‘‘plan anti-Dupont’’

Il a 3 Brennus, une Champions Cup, un Grand Chelem et peut-être aura-t-il un nouvel ornement dans le salon en octobre prochain. Suivi par de nombreux regards, Antoine Dupont est considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde, si ce n’est le meilleur. Cette observation se traduit par de nombreuses discussions, des spectateurs venant le voir jouer, mais aussi et surtout, une attention toute particulière des défenses envers lui.

Ce dimanche 25 juin, une interview du demi de mêlée tricolore est parue via le Midi Olympique. Dans cette dernière, il évoque la finale de Top 14 remportée face au Stade Rochelais. En supplément, il explique aussi la manière dont il a fait évoluer son style de jeu. Encerclé par des plans “anti-Dupont”, parfois affirmés haut et fort par certains staffs, le numéro 9 international a dû redoubler d’ingéniosité pour rester décisif. Ainsi, il explique son changement de profil observé cette saison par une volonté simple : distribuer plus qu’avant afin de s’économiser et se protéger. Au final, il adopte les codes du demi de mêlée traditionnel en cours de carrière. Auparavant, le Toulousain portait énormément le ballon durant ses premières années en professionnel. Cette volonté, Antoine Dupont la détaille de cette manière, toujours selon le Midol :

Je sens bien que les défenses ne me laissent pas beaucoup d’espace et même quand je porte la balle autour des rucks, c’est très dur de les déséquilibrer. Si je peux ouvrir des espaces pour les partenaires, c’est tout aussi bien. Ça s’est fait tout seul, en fait. Il n’y a pas eu plus de réflexion que ça, juste des échanges avec mes différents staffs : le but est que je ne prenne pas de contacts inutiles, que je ne porte pas le ballon à l’excès. Il a peut-être fallu plus de temps pour que je lise mieux les situations, que je les gère mieux. Ça s’est plus ressenti cette saison.”

Auteur de 8 essais pour 29 matchs cette saison, le joueur porte moins et plonge moins régulièrement en Terre promise. En Bleu, son dernier essai est la réalisation salvatrice face à l’Angleterre au Stade de France le 19 mars 2022. Bien aidé par Grégory Alldritt ce jour-là, cette réalisation lui permettait d’offrir le Tournoi des 6 Nations et le Grand Chelem aux Bleus. Espérons que la prochaine arrivée du joueur derrière les poteaux se fasse lors de la Coupe du monde cet automne…

