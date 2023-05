Top 14. Pas d'adieux pour Sazy, le retour de Morgan Parra : les compositions de Stade Rochelais vs Stade Français Paris

Ce dimanche 28 mai, le stade Marcel-Deflandre rugit pour la dernière fois de la saison à l’occasion du choc entre La Rochelle et Paris.

La saveur de ce match entre le Stade rochelais et le Stade français Paris aura une saveur particulière ce dimanche 28 mai à Deflandre. D’un côté, La Rochelle n’a plus grand-chose à jouer sur cette phase régulière du Top 14. En dehors d’une éventuelle tête de classement honorifique, les Maritimes ne vont pas attendre grand-chose de ce choc. De l’autre, l’accession directe des Rochelais en demi-finale assure que cette 26ᵉ journée fera office d’au revoir pour certains. Parmi eux, c’est le départ de Romain Sazy qui risque à coup sûr de marquer les esprits des supporters. Figure du club, le deuxième ligne est arrivé en Charente-Maritime en 2010 et a porté le maillot jaune et noir à plus de 300 reprises, le tout avec 2 Champions Cup dans le placard. Néanmoins, le capitaine rochelais n'aura pas le droit à cette ultime feuille de match sur sa propre pelouse.

Face à eux, le Stade Français vient avec un enjeu conséquent. Déjà qualifiés pour les phases finales, les Parisiens sont néanmoins sûrs de passer par la case barrage. En effet, les Parisiens veulent s’assurer un barrage à domicile qui leur faciliterait la tâche au mois de juin. En conférence de presse d’avant-match, Julien Arias a mis en avant cet objectif : “Déjà, c’est important pour nos supporters dans un premier temps. On a la possibilité de leur offrir un superbe match face à une superbe équipe. Ensuite, c’est important pour nous. On a passé 80% de la saison à la deuxième ou troisième place du championnat, donc c’est important de terminer en haut de ce classement.”

Stade Rochelais 1 THOMPSON-STRINGER 2 LAGRANGE 3 KUNTELIA 4 PLOYET 5 PICQUETTE 6 HATHERELL 8 TANGA 7 BOURDEAU 9 LE BAIL 10 REUS 11 ALONSO-MUÑOZ 12 FAVRE 13 OLIVIER 14 BOUDEHENT 15 POPELIN 16 IDOUMI 17 PAIVA 18 JEGOU 19 DELLA SCHIAVA



20 ZAMORA 21 GLYNN 22 RABOURDIN 23 AOUF