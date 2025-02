TOP 14. 'Parfois je reste, parfois je sors' : Jalibert face à la dure réalité du rugby international

Après avoir disputé la rencontre face à l'ASM de Christophe Urios, Matthieu Jalibert est revenu sur sa semaine mouvementée entre Bordeaux et Marcoussis.

De retour sur le terrain avec l’UBB après avoir manqué le déplacement en Italie, Matthieu Jalibert a tenu à clarifier sa situation en équipe de France. Entre maladie et statut fluctuant dans la hiérarchie des Bleus, l’ouvreur bordelais a mis les choses à plat.

6 Nations. En Italie, Attissogbe signe une stat’ défensive impressionnante avec le XV de France !

Une absence qui a fait parler

Initialement prévu comme réserviste lors du match contre l’Italie, Matthieu Jalibert n’a finalement pas accompagné les Bleus à Rome. La raison ? Une gastro-entérite qui l’a poussé à quitter Marcoussis en milieu de semaine pour éviter de contaminer le groupe.

"J’étais malade, donc je suis parti pour ne pas contaminer les gars qui étaient sur la feuille de match pour le match en Italie. Mais ce n’était qu’une gastro, donc j’ai pu m’entraîner. C’est naturellement que j’ai postulé ce week-end. Ça fait toujours parler, mais la vérité, c'est que j’ai eu une gastro", a expliqué Jalibert au micro de Canal+ après la victoire de l’UBB contre Clermont (22-18).

TOP 14. Épée, Lacombre, etc. La hiérarchie du Stade Toulousain chamboulée après Bayonne ?

Un statut en dents de scie

Depuis la Coupe du monde, la situation de Jalibert en équipe de France est plus instable. Longtemps indiscutable en tant que doublure de Romain Ntamack, souvent titulaire en son absence, l’ouvreur de Bordeaux-Bègles doit aujourd’hui composer avec une rotation plus ouverte et la montée en puissance d’autres options dans le groupe tricolore. Thomas Ramos et Antoine Dupont se sont fait une place dans le « ranking » à l’ouverture grâce à leur polyvalence.

"Je ne suis pas le seul à faire des allers-retours entre Marcoussis et mon club. J’ai eu la chance d’être dans les 42 et les 23 pendant des années. Maintenant, j’ai un rôle un peu entre deux, parfois, je reste, parfois, je sors", reconnaît-il. Mais pas question de baisser les bras pour autant : "Quand j’ai la chance de jouer, je me donne à 100 %. Je vais continuer à travailler pour essayer de retrouver le maillot bleu."

Garder le cap

S’il n’a pas été retenu pour la rencontre face à l’Italie, Matthieu Jalibert a répondu présent avec Bordeaux-Bègles. Alternant le bon et le moins bon, il n’a pas produit son meilleur rugby au sein d’une ligne de trois-quarts balbutiante. Les absences de Lucu et Moefana et le retour de blessure de Buros y sont certainement pour quelque chose.

"Ça fait partie d’une carrière. Il y a des hauts et des bas, et il faut s’accrocher dans les moments plus compliqués", conclut-il. Une mentalité de compétiteur qui pourrait bien lui permettre de retrouver sa place en Bleu plus tôt que prévu.