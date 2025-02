TOP 14. Épée, Lacombre, etc. La hiérarchie du Stade Toulousain chamboulée après Bayonne ?

Le Stade Toulousain vient de signer une victoire XXL contre l’Aviron Bayonnais (41-6), sa hiérarchie à certains postes pourrait être remise en question.

Ce samedi 22 février, le Stade Toulousain et ses seconds couteaux ont encore surpris le Top 14. À Ernest-Wallon, l’Aviron Bayonnais n’a rien pu faire. Même si les Basques sont quatrièmes au classement de Top 14, ils ont été submergés (41-6) et ont encaissé 7 essais.

Au cœur d’un des résultats les plus inattendus de la saison, les habituels remplaçants toulousains ont fait forte impression. Comme chaque hiver, ces derniers ont profité de l’absence des internationaux pour briller. Chaque saison, cette dynamique fait office de cercle vertueux, permettant à certains d’intégrer la rotation du Stade Toulousain.

Nelson Épée confirme

L’un des hommes qui pourra profiter de cet élan, c’est l’ailier Nelson Epée (24 ans). Bien connu des amateurs de rugby depuis plusieurs années, le champion olympique fait parler sa vitesse. Contre l’Aviron Bayonnais, il inscrit un doublé. Son second essai démontre ses qualités pour suivre les jeux au pied. Une arme redoutable en contre-attaque ou quand le deuxième et troisième rideau adverse est à la traîne.

De plus, Nelson Épée pourrait profiter d’un état des lieux favorable au Stade Toulousain. En effet, les Rouge et Noir jouent habituellement avec Capuozzo, Mallia ou Kinghorn sur l’aile droite. Ils sont tous des 15 de formation, mais la densité du club à ce poste les oblige à la polyvalence. Avec la grosse blessure de Setareki Bituniyata, Nelson Epée devient donc le seul spécialiste de l’aile droite et Ugo Mola sait désormais qu’il peut compter sur lui.

Le Stade Toulousain va de l'avant

Ensuite, deux autres joueurs ont particulièrement su se faire remarquer sur ces deux premières rencontres des doublons de l’hiver 2025. Déjà aperçu la saison passée, le pilier droit Malachi Hawkes (22 ans) a été particulièrement remuant ballon en main. Une aubaine pour Ugo Mola et son staff puisque son poste est celui où la profondeur d’effectif interrogeait le plus. Avec Aldegheri, Merkler et l’Australien, l’écurie rouge et noire a de quoi faire.

Tout aussi précieux ballon en main, Thomas Lacombre (20 ans) a aussi impressionné. Très jeune pour le poste, le talonneur a fait ses premières apparitions en professionnel cette saison. Depuis début novembre, il monte en puissance. L’Ariégeois a joué les quatre dernières rencontres de Top 14, pour trois titularisations.

Cependant, contrairement aux joueurs cités précédemment, celui formé au Club Athlétique Pratéen joue à un poste où son club possède énormément de ressources. Dans un premier temps, les internationaux Peato Mauvaka (28 ans) et Julien Marchand (29 ans) se tirent la bourre pour savoir qui est le meilleur talonneur de l’Hexagone. Ensuite, derrière eux, Guillaume Cramont livre d’excellente prestation et est sous contrat jusqu’en juin 2026. Le choix du roi plus que jamais.

