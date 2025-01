VIDEO. L’action ouf de 60 mètres de la flèche Nelson Épée qui a failli donner la victoire à Toulouse sur La Rochelle

9 secondes de pure folie à très haute vitesse en fin de match, qui aboutirent, quelques temps plus tard, sur le drop de l’égalisation pour Toulouse.

Lors du déplacement du Stade Toulousain sur la pelouse de La Rochelle et a moins que vous ne logiez à côté d’Ernest-Wallon, vous avez très certainement découvert une grosse poignée de jeunes garçons.

Alary, Lacombre, Tolofua, Vigneres, Pouzelgues et les autres, que des garçons qui découvraient le Top 14, ou presque. Mais malgré une moyenne d’âge de 21 ans, l’équipe rouge et noire affichait tout de même quelques joueurs bien connus de notre championnat. Pêle-mêle, citons évidemment Cyril Baille, capitaine du soir pour son retour de blessure, mais aussi Théo Ntamack, Joshua Brennan, Léo Banos, Paul Costes, Clément Vergé…

TOP 14. Alary, Vignères, Portat et Tolofua : qui sont les 4 minots lancés par Toulouse contre La Rochelle ?Et, parmi les titulaires, Nelson Épée ! Titulaire pour la première fois de la saison avec le Stade Toulousain, l’Ariégeois de 23 ans n’a pas encore retrouvé tous les automatismes du XV après sa belle aventure avec France 7. Il n’a d’ailleurs que peu dézoné et touché de ballons sur la pelouse des Maritimes.

Mais comme souvent avec ce type de joueurs, il en suffit d’un pour faire basculer une rencontre. Et sur un turnover en fin de match, la flèche était bien décalée dans son couloir par Dimitri Delibes. Des ballons dont les ailiers rapides raffolent généralement.

Une course digne du 7

À 70 mètres de la ligne rochelaise et chassé de près par Hastoy et Bosmorin, Épée accélérait, prolongeait du pied au moment de fixer le dernier défenseur puis mettait les cannes. A la course avec le blondinet de La Rochelle, l’ailier toulousain gagnait son duel et enflammait le banc de touche haut-garonnais, qui retenait son souffle.

Quelle action de Nelson Épée en fin de match 😮‍💨🏎️ pic.twitter.com/brwpLrEGGS January 6, 2025

Malheureusement pour lui, Dillyn Leyds assura bien la couverture réservée à l’ailier côté opposé et revint en travers à grandes enjambées. Et ? Au duel en bout de course, Épée se jetait alors sur le ballon et profitait de l’humidité pour glisser et, rageur, tamponner Leyds et récupérer la gonfle.

Repris aux jambes par Bosmorin, l’international à 7 était donc stoppé à quelques mètres de la ligne rochelaise. Mais son rush permettrait à Valentin Delpy de claquer le drop de l’égalisation quelques temps de jeu plus tard (78ème). Avant qu’une faute de Costes après le renvoi n’annihile les espoirs des jeunes toulousains. Qui repartaient néanmoins de La Rochelle avait un point de bonus défensif. Suffisant pour rendre très fier Ugo Mola après le match, et imaginer un avenir radieux pour cette jeunesse…