TOP 14. Touché au genou, Paul Costes (Stade Toulousain) à l'infirmerie pour combien de temps ?

Le centre du Stade Toulousain, Paul Costes, est sorti après une blessure au genou contre l’Aviron Bayonnais en Top 14.

Révélation de la saison passée chez les trois quarts du Stade Toulousain, Paul Costes peine à confirmer. Ce samedi 22 février, à Ernest Wallon, il enchaînait une quatrième titularisation consécutive avec les Rouge et Noir. Cependant, il a dû quitter ses partenaires prématurément. Il est blessé à un genou.

TOP 14. 6 retours au Stade Toulousain, bonne nouvelle pour les doublons !

Dès la 21ᵉ minute de jeu, Paul Costes a laissé sa place à Pita Ahki. Sur le banc, il a pu observer ses coéquipiers infliger une défaite d’ampleur à l’Aviron Bayonnais, pour la 17ᵉ journée de Top 14. De son côté, il était strappé et soigné au genou droit.

Pour cause, le joueur a subi un plaquage appuyé à la 17ᵉ minute de jeu. Lancé, il s’est fait arrêter net par la défense de l’Aviron Bayonnais. Cependant, il semblerait que Paul Costes soit sorti par précaution, plutôt qu’à cause d’une blessure manifeste.

TRANSFERT. TOP 14. Il rêvait de finir à Bayonne, mais son avenir s’écrit ailleurs : ce cadre file (aussi) à Nice

C’est en tout cas ce qu’a indiqué l’encadrement toulousain après la rencontre. Face au journaliste de la Dépêche du Midi, David Mélé a indiqué : “C’est le genou, mais a priori pas grand-chose. Une petite torsion, mais rien d’inquiétant”.

Ainsi, Paul Costes, l’encadrement et les supporters du Stade Toulousain peuvent souffler. Le centre devrait être de retour prochainement. Il ne devrait pas manquer beaucoup de rencontres de Top 14 du Stade Toulousain, au vu des semaines de pause liées au rugby international. Cependant, ce pépin physique pourrait l’empêcher de jouer les cartes qu’il avait en main.

RUGBY. Avec 40 % de ses joueurs à l’infirmerie, Pau vit un enfer en Top 14

Paul Costes cale au Stade Toulousain

En effet, le second centre de bientôt 22 ans vit une saison compliquée avec les Rouge et Noir. Après une fin de saison 2023/2024 explosive avec le Stade Toulousain, Paul Costes est rentré dans le rang. Il n’arrive plus à transpercer les défenses et ses impressionnants offload se font plus rares.

En parallèle, il subit aussi la concurrence en interne. Cette saison, son homologue Pierre-Louis Barassi fait des merveilles au poste de numéro 13. Ses performances sont tellement plébiscitées qu’il a pu retrouver le XV de France. De son côté, Paul Costes tente de retrouver la vista qui l’avait propulsé en équipe première du Stade Toulousain.

TOP 14. Paul Costes (Toulouse) face à l’épreuve de la saison 2 : pourquoi tout devient plus compliqué ?