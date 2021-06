Top 14. Ntamack forfait, quel joueur titulaire à l'ouverture pour Toulouse ?

Ntamack sera vraisemblablement forfait pour la finale de Top 14 face à La Rochelle. Qui pour remplacer l'ouvreur du XV de France ? Thomas Ramos semble tenir la corde.

Victime d'une commotion cérébrale en demie face à l'UBB, l'ouvreur international de Toulouse Romain Ntamack ne sera pas présent ce vendredi pour la finale contre La Rochelle, rapporte RMC. Qui pour le remplacer sur la pelouse du Stade de France ? Tour d'horizon des forces en présence.

Thomas Ramos, gage de sûreté

La solution la plus probable. Principalement utilisé à l'arrière, Thomas Ramos n'en reste pas moins un ouvreur fiable. Ses qualités avec le numéro 10 dans le dos ne sont plus à prouver. C'est d'ailleurs à ce poste qu'il fut titularisé lors de la finale remportée contre Clermont en 2019. Cette saison, le natif de Mazamet a par ailleurs évolué cinq fois à ce poste. Dans un registre beaucoup plus offensif que Romain Ntamack, il apporte en revanche moins de garantie défensive. Mais il reste LA solution pour le staff haut-garonnais à l'approche de ce rendez-vous crucial. Ce qui permettrait à Maxime Médard de retrouver sa place d'arrière. Ramos endossera par ailleurs comme à son habitude la responsabilité du but et est un élément indispensable du groupe. Il ne fait donc guère de doute que ce sera lui qui occupera le poste vendredi soir sous les coups de 20h45.

Et si jamais Zack Holmes ?

Zack Holmes est tout simplement le deuxième ouvreur de l'effectif toulousain dans la hiérarchie des numéros 10 et pourrait donc saisir sa chance samedi. Oui mais, l'Australien n'a plus joué depuis le 15 mai dernier et une défaite face à Bayonne. Touché aux ischios-jambiers, il avait dû renoncer à participer à la finale de Champions Cup contre La Rochelle. Mais le voilà de retour apte et prêt à refouler les prés. Hors groupe lors de la demi-finale remportée face à l'UBB jugé sûrement trop juste, Holmes pourrait faire son come-back en finale. À quel poste cependant ? Certains supporters militent pour une entrée dans le XV de l'ancien rochelais au poste de trois-quart centre, place qu'il a longtemps occupé en cette fin de saison suite aux blessures de Guitoune, Tauzin ou Fouyssac. Ce qui aurait raison de Santiago Chocobarres et permettrait de replacer Pita Akhi en 12, là où le Néo-zélandais excelle. Affaire à suivre.

L'option surprise : Antoine Dupont

Alors que l'on soit claire dès le début. Voir Antoine Dupont évoluer en 10 ce vendredi sur la pelouse du Stade de France relève de l'utopie. Ou presque. L'idée mérite en tout cas d'être soulevée. Déjà car le joyau du XV de France n'est pas sans repère à ce poste, lui qui a souvent joué les pompiers de service à l'ouverture. La première image qui nous revient en tête reste ce quart de finale de Coupe d'Europe en 2019 contre le Racing remportée sur le gong. Puis sait-on jamais. Si Ugo Mola souhaite maintenir Thomas Ramos à l'arrière, et intégrer Zack Holmes au centre, l'option la plus crédible reste celle d'Antoine Dupont, Edgar Retière le jeune ouvreur étant au Tournoi des 6 Nations U20 et n'ayant surtout aucune expérience à ce niveau. Oui on vous voit venir. On voit mal Ugo Mola changer sa ligne de trois-quart entièrement à l'approche d'un tel rendez-vous et se passait des services de Dupont en 9 tant ce dernier pèse au près des rucks. Mais l'hypothèse reste probable. Elle est par exemple, plus plausible qu'un Cheslin Kolbe en 10...

