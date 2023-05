TOP 14. Non mais c’est quoi cette ligne de ¾ délirante que se construit le LOU pour l'année prochaine ?

Déjà très bien fournie, la ligne de ¾ de Lyon la saison prochaine risque de faire de gros dégâts en Top 14, voire en Europe…

RUGBY. Stade Français Paris- Lyon peut éteindre le suspens du Top 14, voici pourquoi…Actuel 6ème du Top 14 (et en bonne posture pour disputer les phases finales du championnat), le LOU prépare déjà, comme tous les autres clubs, la saison prochaine avec l’officialisation de plusieurs recrues. Et selon le Midi Olympique, la prochaine en date ne serait autre que l’international italien, Monty Ioane (28 ans, 17 sélections). Actuellement du côté de Melbourne, l’ailier semblerait avoir donné son accord pour rejoindre le club du Rhône à l’intersaison. Un renfort de poids donc, d’autant que celui-ci sera accompagné par d’autres recrues comme Radradra (Bristol), Rattez (MHR), Page-Relo (Toulouse) ou encore Abrahams (Sharks). De quoi pouvoir former la saison prochaine une ligne totalement dingue, et ce malgré le départ du facteur X Josua Tuisova. En effet, et même si le Fidjien réalise une fois de plus une année incroyable avec le LOU, n’oublions pas qu’il y a du lourd derrière ! Que ce soit avec la charnière Couilloud - Berdeu, ou encore avec les flèches Dumortier et Niniashvili, le danger peut venir de partout, et à n’importe quel moment. Une menace qui risque donc de s’accentuer la saison prochaine, avec ce recrutement XXL.

VIDEO. ''Je lui ai fait un câlin à cet ours", Nans Ducuing marqué par le geste fort de Semi Radradra Un triangle arrière qui promet

Si Tuisova va mettre les voiles à la fin de la saison en direction du Racing 92, celui-ci ne sera pas le seul à quitter le club. En effet, l’arrière de 35 ans Toby Arnold va prendre sa retraite en juin, après 10 ans passés au LOU (et plus de 200 matchs). Une véritable légende, qui a tout connu à Lyon, de la Pro D2 au sacre en finale de Challenge Cup, la saison dernière. Ce départ sera l'occasion d'installer définitivement le Géorgien Niniashvili à l'arrière, lui qui, avant sa blessure, commençait déjà à reprendre le flambeau. D'autant qu'au-delà d'être une option de choix en fond de terrain, donner le numéro 15 à Niniashvili permettrait de pouvoir titulariser régulièrement Ioane et Abrahams à l'aile, en compagnie d'Ethan Dumortier. Sans oublier bien sûr Vincent Rattez, qui aura à cœur de prouver qu'il lui reste encore beaucoup de choses à donner, malgré ses 31 ans. Ajoutez à cela Xavier Mignot, ou encore le jeune Alexandre Tchaptchet (21 ans), et vous comprendrez mieux pourquoi le LOU risque d'avoir l'un des meilleurs triangles arrières de l'Hexagone !

RUGBY. TRANSFERT. Top 14. Vincent Rattez vers Lyon la saison prochaine ?Au centre, le poste sera gardé par Radradra, Godwin, Maraku et Regard, en attendant peut-être une autre recrue, pour pallier notamment les départs d'Alfred Parisien (Clermont) ou encore de Veredamu (USAP). De quoi promettre donc, pour une équipe qui affiche déjà cette saison une attaque de feu, avec une moyenne de presque 3 essais par match cette année (74 essais en 25 rencontres de Top 14). Une statistique totalement dingue, pour cette formation qui compte 4 joueurs parmi les meilleurs marqueurs du championnat (Dumortier, Tuisova, Niniashvili et Couilloud). Une moyenne que le LOU risque de maintenir la saison prochaine, voire d'augmenter...

TOP 14. Meafou, Tuisova, Atonio… Quel serait le XV le plus lourd du championnat ?