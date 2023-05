RUGBY. Stade Français Paris- Lyon peut éteindre le suspens du Top 14, voici pourquoi…

Programmé en tant que rencontre du dimanche soir, le match opposant Paris à Lyon pourrait érafler sérieusement le suspens du haut de tableau en Top 14.

Entre Paris et Lyon, l’enjeu est beaucoup plus grand qu’une simple histoire de barrage. Ce dimanche 14 mai, le Stade Français Paris reçoit le Lyon OU Rugby sur la pelouse du stade Jean-Bouin. Cette rencontre clôturera la 25ᵉ et avant-dernière journée de phase régulière de Top 14. En lien avec les résultats du samedi précédent, les conséquences de ce match pourraient être bien plus importantes que prévu. En clair, si Lyon remporte cette rencontre, la course pour accéder aux phases sera clôturée.

Rugby. Top 14. Énorme coup dur pour le LOU qui perd Léo Berdeu jusqu'en 2024 !En effet, en cas de victoire lyonnaise lors de ce duel dominical, l’actuel 7ᵉ (l’Aviron Bayonnais, 58 points) et ses poursuivants seraient en incapacité de se qualifier. Pour cause, si le LOU Rugby remporte son duel dans la capitale, il montera à 64, voire 65 points et serait hors d’atteinte de la formation basque et des équipes la suivant au classement.

Ainsi, la seule équipe qui resterait à portée d’au moins 5 points de l’Aviron Bayonnais serait l’Union Bordeaux Bègles. Or, les Girondins devanceraient les Basques au classement grâce à la différence de points particulière entre les deux formations qui lui est favorable (+3 points en faveur des Bordelais). Pour le RC Toulon, autre concurrent hors de l’actuel top 6 à pouvoir prétendre aux phases finales selon le classement de ce dimanche matin, l’équation serait beaucoup plus simple. Les Varois seraient à 6 points de l’UBB en cas de victoire du LOU Rugby au Stade Français. Néanmoins, la course à la Champions Cup serait, elle, toujours d’actualité, puisque le Montpellier HR et le Castres Olympique sont toujours en course.

En parallèle, une défaite parisienne, ou une victoire sans bonus offensif, scellerait également la situation du Stade Rochelais. Les Maritimes seraient alors certains de disputer directement les demi-finales. Ainsi, le seul suspens restant au niveau des phases finales concernerait l'ordre entre la 3ᵉ et 6ᵉ place afin de savoir qui reçoit en barrage. Une dynamique à l'avantage du LOU Rugby, qui sera la seule de ces 4 formations à recevoir son ultime match durant cette journée.