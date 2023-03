Futur joueur du LOU, Semi Radradra est un joueur à part, qui a marqué beaucoup de ses coéquipiers. Et parmi eux, l'arrière de l'UBB Nans Ducuing.

VIDEO. WTF. Le Bordelais Nans Ducuing bientôt arbitre en Top 14 ?Star de la planète rugby, Semi Radradra est un joueur à part. Aussi rapide que puissant, le Fidjien de 30 ans, qui fait actuellement le bonheur de Bristol, fera son retour en Top 14 la saison prochaine, du côté de Lyon. L'occasion pour lui de retrouver quelques joueurs qu'il connaît, comme Romain Taofifenua (passé également par Toulon), mais aussi d'affronter plusieurs amis à lui. Et parmi eux, le joueur de l'UBB, Nans Ducuing. Coéquipiers pendant deux saisons à Bordeaux, les deux hommes ont tissé des liens forts, comme l'a révélé l'arrière de 31 ans lors de l'émission ''SalonVIP'' diffusée sur BeIN Sport : ''On s'est super bien entendu (...) On avait une relation particulière''. Au point que le Fidjien a décidé d'appeler son fils, né à Bordeaux, Nans. Une référence qui a énormément touché Ducuing, et qui démontre l'affection profonde qu'il y a entre les deux hommes.

[📺LIVE] #SalonVIP

🏉 Nans Ducuing sur Semi Radradra : "Il a donné mon prénom à son fils. J'en ai chialé !" pic.twitter.com/5n5PCawhb9 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 29, 2023

Passé par Toulon et l'UBB, Semi Radradra fera donc son retour en Top 14 la saison prochaine, afin d'amener son expérience et son talent à Lyon. D'ailleurs, Radradra n'est pas la seule recrue du LOU : Simutoga (20 ans, Clermont), Roussel (24 ans, UBB), Pacheco (23 ans, Colomiers), Page-Relo (23 ans, Toulouse), et Abrahams (24 ans, Sharks) rejoindront également le Rhône. Un recrutement intelligent, nécessaire notamment pour pallier les départs de certains cadres, comme Pélissié, Arnold ou encore Nakaitaci. Sans parler bien sûr de la star du LOU, Tuisova, qui devrait finalement bien rejoindre le Racing 92...

