VIDEO. WTF. Le Bordelais Nans Ducuing bientôt arbitre en Top 14 ?

Le joueur de l'UBB Nans Ducuing va jouer dans le prochain film de Philippe Guillard, ''Pour l'honneur''. Picamoles, Clerc, Guirado et Yachvili seront aussi de la partie.

VIDEO. INSOLITE. Perruque, accent chantant, Nans Ducuing devient Marie-Odile Mimosa, sage-femmeNans Ducuing ne manque pas de talent. Il l'a démontré à de nombreuses reprises sur le pré avec des actions spectaculaires et en dehors avec ses imitations et ses scènes comiques. Le joueur de l'UBB a plus d'une corde à son arc. Mais on ne l'imaginait pas avec un maillot d'arbitre sur le dos. Le Bordelais a-t-il été forcé de faire un stage d'arbitre comme l'Italien Sergio Parisse, il y a quelques années ? Ou bien prépare-t-il déjà sa reconversion ? Rien de tout ça. Le 3/4 va tenir ce rôle dans le prochain film de Philippe Guillard, "Pour l'honneur" avec Olivier Marchal, Olivia Bonamy, Philippe Duquesne. A le voir aussi à l'aise sifflet à main, on se dit qu'il a peut-être raté sa vocation.

Après la #NuitDuRugby, @NansDucuing en route pour les César ? 🎬



Un casting rugby 5🌟 dans les coulisses du tournage du prochain film de Philippe Guillard 👉 https://t.co/87VKKMUt9u pic.twitter.com/HigjcinO4d — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) September 26, 2022

Une belle histoire sur fond de derby entre Trocpont-sur-Tescou et Tourtour-les-Bains, deux villages du sud de la France dans laquelle on pourra également voir les anciens internationaux Louis Picamoles, Vincent Clerc, Guilhem Guirado et Dimitri Yachvili. Sacré casting. Le film sortira en 2023.