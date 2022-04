VIDEO. INSOLITE. Perruque, accent chantant, Nans Ducuing devient Marie-Odile Mimosa, sage-femme

Le Bordelais Nans Ducuing a décidé de changer de métier le temps d'une vidéo pour devenir Marie-Odile Mimosa, sage-femme, et nous présenter sa fille.

Le trublion du Top 14 Nans Ducuing est de retour. Pas de d'imitation cette fois-ci, mais un nouveau personnage : Marie-Odile Mimosa, sage-femme de son état. Comme souvent, l'accent chantant est bien présent. Le Bordelais a bien préparé son coup pour nous présenter le nouveau membre de sa famille : Augustine Ducuing, sa fille. Qui fait d'ailleurs une apparition on ne peut plus remarquée en fin de vidéo. Tout le monde a joué le coup, à commencer par sa femme (on l'imagine) et le personnel de la maternité. On ne sait pas comment elles ont pu garder leur sérieux face à Ducuing et sa perruque agrémentée d'une paire de lunettes et de boucles d'oreille. Mais c'est le genre de vidéo qu'il pourra ressortir au mariage de sa fille ou bien pour ses 18 ans devant tous ses amis.

Visiblement, Augustine a hérité de l'humour de son père. Crédit image : instragram nansducuing