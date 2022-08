TOP 14. Niniashvili, Maraku, Couilloud... Quel XV pour le LOU en 2022/2023

Avec 8 recrues pour 7 départs, l'effectif du LOU restera assez stable. Même si le poste de centre pose fortement question.

À Lyon, c'est clairement un nouveau cycle qui démarre. Et si via une xylophonie (langue de bois, si vous avez la flemme de chercher) maîtrisée à la perfection, les dirigeants rhodaniens se sont bien abtenu de l'évoquer, mentionnant un effectif avec seulement 7 départs pour 8 arrivées, les chiffres cachent l'idée principale, parfois. Car avec le départ de l'homme fort du "LOU moderne", Pierre Mignoni, et donc l'arrivée de son successeur Xavier Garbajosa, déjà, évidemment que le Lyon de la saison à venir ne sera pas le même que celui des saisons précédentes. L'idée ? En finir avec cette image de bon élève durant la première partie de saison, qui fini par s'écrouler une fois le printemps venu.

D'ailleurs, une bonne partie du staff a également été remodelée. Mais surtout, des hommes forts du LOU sont partis, à l'image de Mickael Ivaldi pour Paris, mais aussi et surtout de la paire de centres de ces dernières années : le duo Ngatai - Barassi. Talentueux, avec de la bouteille et, in fine, très complémentaires, le Néo-Zélandais et son homologue tricolore vont beaucoup manquer aux Rouges et Noirs, et leur départ sûrement être le casse-tête de "Garba" lors des premières journées. Mais alors, qui pour les remplacer ? Si certains voient les sudistes Godwin et Maraku - recrutés pour l'occasion - faire la paire, quelque chose nous dit que seul l'un des deux saura pleinement convaincre dès le mois de septembre. En l'occurrence, c'est le jeune et ultra explosif Josiah Maraku qui devrait tenir la corde en 13 et pourquoi pas devenir l'une des révélations de la saison. Il pourrait être encadré le plus souvent par Thibaud Regard, l'homme le plus ancien du vestiaire lyonnais.

Dans la continuité de la fin de saison dernière

Ailleurs et pour revenir aux bases de la première ligne, on sait que Jerome Rey est un petit peu rentré dans le rang après l'euphorie de son appel en Bleu pour préparer le Tournoi 2022. Comme en fin de saison dernière, c'est donc "petit Tao" et l'inoxidable Gomez Kodela (puisque Bamba est blessé jusqu'en 2023) qui devraient encadrer le talonneur. En l'occurrence le All Black Liam Coltman, qui aura la charge de prendre la suite d'Ivaldi, avec le jeune Marchand collé aux basques. Un cran plus bas, l'attelage Kpoku - Taofifenua a fait des merveilles au printemps dernier et devrait naturellement être reconduit le plus souvent possible. Une quasi- certitude qui n'existe pas vraiment en 3ème ligne, où l'arrivée de l'homme aux biscottos plus gros que sa tête, Arno Botha, pourrait rebattre les cartes. Cretin, Saghinadze et Taufua tiennent évidemment la corde, eux qui ont prouvé leur complémentarité l'an passé, mais le Géorgien a semblé un peu plus marquer le pas en deuxième partie de saison. À voir sur quelles bases repart-il cette saison, alors que Gouzou, Goujon mais surtout Sobela pousseront toujours aussi fort derrière.

Derrière, la charnière restera pour sûr la même, et ce malgré l'arrivée de Fletcher Smith en tant que joker de Sopoaga. Couilloud et Berdeu guideront une ligne composée de la paire de centres évoquée plus haut, mais aussi d'un triangle arrière décisif lors du titre en Challenge Cup en mai dernier. Parce qu'il marche sur l'eau depuis quelques mois et au titre de sa jeunesse (20 ans) qui préparerait l'avenir, on aurait bien vu Davit Niniashvili prendre la place du vétéran Arnold à l'arrière, lui qui devrait effectuer sa dernière saison dans le Rhône. Mais ce dernier n'a jamais déçu et le trio Nini - Tuisova - Arnold, dans cet ordre, fonctionna si bien à l'arrivée des beaux jours, qu'on voit mal comment il ne pourrait pas être reconduit jusqu'à l'os. Mais c'est désormais à Garbajosa de trancher...

