TOP 14. Et si avec Joel Kpopu, le LOU avait récupéré le digne héritier de Maro Itoje ?

Pour sa première vraie titularisation avec Lyon, l'Anglais Joel Kpopu a réalisé un match plein. Lui, que l'on compare à Maro Itoje depuis ses débuts...

Certains médias qui ont le luxe de suivre les équipes tout au long de la saison l'ont fait avant nous mais qu'importe, nous étions bien décidés à parler de Joel Kpoku à l'issue de cette 24ème journée de Top 14. Pourquoi ? Parce que face au leader montpelliérain, le deuxième ligne anglais a disputé là son premier match plein sous les couleurs lyonnaises. Surtout, il a délivré une prestation 4 étoiles pour un joueur de la cage, assénant 15 plaquages au total tout en effectuant trois courses, en cassant un plaquage et en s'offrant un franchissement, selon les statistiques du Midi Olympique. En clair, le joueur de 22 ans a montré que le LOU avait bien récupéré un futur grand à son poste.

En parlant de ça, lors de l'arrivée de Kpopu sur les bords du Rhône en décembre dernier, nous étions les premiers à ressortir ce qui s'entend aux abords de tous les stades anglais ; à savoir que ce garçon a du Maro Itoje en lui. Car en plus d'avoir une ressemblance physique assez frappante avec la star du XV de la rose et des mensurations somme toute similaires (ils font tous les deux 1m96 et n'ont qu'une poignée de kilos de différence), le natif de Newham jouit lui aussi d'une grande mobilité et d'une dextérité au-dessus de la moyenne pour un joueur de la cage. En clair, un garçon qui brille dans les tâches obscures mais également puissant et doué la gonfle entre les mains... Qui pourrait bien donner un sérieux renfort aux Lyonnais pour la fin de saison, surtout en l'absence de Romain Taofifenua.

Au fait, un petit bon plan à savoir avant de se quitter ? Allez, on vous le donne en mille : Joel possède également un frère jumeau, Jonathan, qui lui est parti continuer son apprentissage du côté de Coventry, en deuxième division anglaise...