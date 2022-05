VIDEO. Top 14. Laporte a voltigé et Haouas vu rouge après ce choc à haute vélocité lors de Lyon/Montpellier

Le match de Top 14 entre Lyon et Montpellier ce samedi, le pilier international français Mohamed Haouas a été exclu après une collision avec Clément Laporte.

Le match de Top 14 entre Lyon et Montpellier avait démarré sur un rythme élevé avec trois essais par Ngatai et Berdeu pour le MHR, et Tauleigne pour le MHR. Mais un fait de jeu a totalement changé la physionomie de la rencontre. En écopant d'un carton rouge avant la pause, Mohamed Haouas a laissé ses coéquipiers à 14 pendant toute une période. Une aubaine dont les Lyonnais ont profité pour remporter un succès bonifié. Le pilier tricolore a été logiquement sanctionné pour un contact imprudent avec Laporte, dont la tête a été touchée. A 15 contre 14, le LOU a inscrit trois nouveaux essais contre un seul pour Montpellier par Guirado. La réalisation de Laporte à la 66e a été particulièrement spectaculaire.

Au classement, Lyon occupe la 5e place tandis que Montpellier est désormais sous la menace de l'UBB.