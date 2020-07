Top 14 - Montpellier dévoile ses nouveaux maillots pour 2020/2021 [PHOTOS]

Pour ses deux nouveaux maillots en vue de la saison 2020/2021, le MHR a mis en avant son identité via différents motifs.

À Montpellier, pas d'innovation technique mais graphique. Pour son nouveau maillot domicile saison 2020/2021, on aura une déclinaison de bleu. Marine pour la base avec "des lignes plus claires inspirées de l'écusson du club, rendent hommage à la cité montpelliéraine et à ses innombrables ruelles", explique le MHR. On retrouve plusieurs inscriptions sur le bas des manches et le col qui ont "vocation à rappeler l'identité et les valeurs du MHR".



A l'extérieur, le MHR fera voyager les supporters. Avec son équipementier, ils "ont souhaité mettre en avant la côte méditerranéenne". Les formes géométriques évoquent "les reflets du soleil sur la mer Méditerranée qui borde la cité montpelliéraine." Son originalité pourrait lui offrir une place de choix dans le classement des plus beaux maillots de la saison.

Découvrez-les en vidéo :