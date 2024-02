RUGBY. Qui dominera le Top 14 Ce week-end ? Nos pronostics audacieux

Ce week-end, c'est la reprise du Top 14 et ce sera l'occasion d'observer de belles affiches. Nous avons analysé chaque rencontre, et donné nos pronostics.

LOU - La Rochelle

Avec seulement une petite défaite lors des six derniers matchs, l'équipe de La Rochelle est en embuscade, à égalité de points avec le premier qualifié. Les hommes de Ronan O'Gara ont retrouvé des couleurs, et affichent un visage séduisant lors de chacune de leurs sorties.

En face, le LOU n'a pas enchaîné deux victoires de suite cette saison, toutes compétitions confondues ! Les résultats des coéquipiers de Baptiste Couilloud sont en dents de scie, mais ces derniers parviennent à remporter les matchs importants à domicile.

Cette première affiche de la 15ᵉ journée de Top 14 devrait être ouverte, et nous pensons que les visiteurs sont capables de faire la différence. Avec le tandem Kerr-Barlow/Hastoy, la vitesse de jeu pourrait gêner la défense du LOU. Nous partons sur une victoire rochelaise, point de bonus défensif pour les locaux.

Bien que Bordeaux soit privé de ses internationaux, et d'une bonne partie de sa ligne de trois-quarts, l'équipe girondine a prouvé qu'elle pouvait réaliser de beaux coups, comme sur la pelouse du RCT. Face à Pau, Bordeaux va récupérer Nicolas Depoortère, mais devra faire sans Matthieu Jalibert, Maxime Lucu, Yoram Moefana et Damian Penaud.

Pour Pau, les temps sont plus compliqués et les hommes de Sébastien Piqueronies restent sur deux défaites cuisantes, dont une à domicile contre Castres (33-44). En plus de cela, Pau n'a gagné qu'une seule fois cette saison à domicile, face à Perpignan.

Au vu de la puissance du pack bordelais, nous pensons que les locaux réussiront à passer ce test, face à des Palois revanchards. Nous nous attendons à un match plutôt serré à Chaban-Delmas, bonus défensif pour les verts.

VIDEO. Une bombe, un taureau, un Tuisova BIS : voici la nouvelle bombe du Super Rugby



Sans ses internationaux, le Racing 92 a du mal, beaucoup de mal. Après la défaite à domicile face à une équipe remanié du Stade Toulousain, les ciel et blanc se sont inclinés largement face à Perpignan (26-5). Ces derniers paraissent sans solution sans leur maître à jouer, Le Garrec, et leur régulateur derrière, Gaël Fickou.

Le MHR relève quant à lui peu à peu la tête. Les hommes de Patrice Collazo ont perdu face à La Rochelle, certes, mais ont montré un beau visage. Une semaine avant, ils avaient gagné face à Pau. Bien que ces derniers n'aient pas remporté un seul match de Top 14 à l'extérieur cet été, la prestation à La Rochelle a semblé donner de l'espoir aux Cistes. Mis à part Garbisi, aucun joueur n'est en sélection, et l'équipe reprend peu à peu ses marques.

Nous pensons que cette rencontre sera la grosse surprise de cette 15ᵉ journée, et nous partons sur une courte victoire du MHR. Point de bonus défensif pour le Racing 92.

Stade Français - Perpignan

C'est l'une des rencontres les moins équilibrées de cette nouvelle journée de Top 14, entre le leader et le onzième du championnat. Paris est un rouleau compresseur qui a retrouvé des couleurs depuis deux rencontres, en gagnant consécutivement à l'extérieur. Les soldats roses restent solides à domicile, et pourront compter sur un effectif presque au complet.

Perpignan reste sur une bonne note, avec une victoire bonifiée sur le Racing 92. Néanmoins, les sangs et or n'ont gagné qu'un seul match à l'extérieur cette année, face à Castres. Nous pensons que la marche sera un peu trop haute pour les visiteurs, et nous parions une victoire à cinq points de Paris.

RUGBY. 6 Nations. Un XV de France en hésitant à l'image de sa charnière, Déblocage en vue contre l'Italie ?

Stade Toulousain - Oyonnax

À l'instar de la rencontre entre Paris et Perpignan, ce Toulouse-Oyonnax ne nous réserve pas beaucoup de suspens. L'avant-dernier du Top 14 se déplace chez le dauphin, et le challenge est immense pour les coéquipiers de Théo Millet.

Toulouse est en mode phase finale, ou presque ! Dans la roue d'un Antoine Dupont démentiel, les rouge et noir sont sur une série de cinq victoires ! Ils ont inscrit en moyenne 40 points lors des trois derniers succès à domicile.

En face, Oyonnax n'a pas à rougir de ses performances dans l'élite. Les promus ont réalisé une belle première partie de saison, mais n'ont plus gagné depuis deux rencontres. Comme l'USAP, ces derniers peinent à voyager, et n'ont gagé qu'une rencontre à l'extérieur. Sans surprise, nous pensons que Toulouse devrait dérouler, et que l'addition pourrait même être salée. Bonus offensif en vue.

Quelle belle affiche, nous avons entre deux équipes assez proches au classement. Dans la fournaise de Jean-Dauger, Bayonne reçoit l'équipe en forme du moment, Clermont. En Top 14, les Bayonnais n'ont plus perdu depuis deux saisons à domicile, et chaque rencontre est forcément à guichets fermés.

Le seizième homme jouera forcément un rôle ce week-end encore, car Clermont a de sérieux arguments à faire valoir. Il semblerait que la mayonnaise ait pris entre Urios et son groupe, et pour cause, les Auvergnats sont invaincus en 2024 ! Fort de quatre succès consécutifs, Clermont se déplace dans le Pays Basque avec des intentions claires de victoire. En plus de cela, pas d'internationaux de retenus cette saison, une aubaine finalement.

Nous pensons que la rencontre sera des plus indécises, mais nous avons confiance en l'efficacité des locaux. Avec un Lopez des grands jours, Bayonne devrait renverser l'ASM selon nous. Bonus défensif pour la bande à Urios

Castres - Toulon

Cette dernière rencontre de la 15ᵉ journée de Top 14 nous rappels forcément plusieurs finales de Top 14 jouées entre ces deux équipes. L'enjeu ne sera pas le même cette fois, mais la victoire sera indispensable pour se qualifier !

Castres reçoit le RCT, et reste sur une belle victoire à l'extérieur contre Pau ! Les joueurs de Jérémy Davidson n'ont perdu qu'une fois à domicile cette saison, et restent solides à Pierre-Fabre.

Les hommes de la rade n'ont quant à eux remporté que deux matchs lors des neuf dernières rencontres, et semblent impactés par l'absence de Serin, et de White. Dan Biggar manque aussi au jeu toulonnais. Toulon ne se déplace pas si bien depuis le début de la saison, et n'a gagné qu'à Clermont.

Nous pensons que Castres va confirmer sa victoire à l'extérieur, avec la manière. Sans bonus de chaque côté.

RUGBY. Top 14. 700 000 euros ! Le Racing 92 doit encore sortir le chéquier pour indemniser un joueur