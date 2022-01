Top 14. Malgré sa demande, Le Racing 92 devra se contenter d'une jauge de 2000 personnes !

La semaine dernière, le Racing 92 avait fait la demande à la préfecture des Hauts-de-Seine d'agrandir sa jauge à 5000 personnes. Une requête rejetée.

Cette demande, bien que compréhensible de la part du club, semblait bien compliquée. Il y a environ une semaine, suite aux annonces faites par le gouvernement, le Racing 92 avait demandé à la préfecture des Hauts-de-Seine de pouvoir accueillir 5000 personnes à La Paris la Défense Arena. Une requête qui prônait l'équité avec les autres clubs du championnat, et qui s'appuyait sur le fait que l'enceinte peut abriter plus de 30000 personnes, et donc que la sécurité de tous sera assurée. Mais voilà, au même titre que les jauges proportionnelles, cette demande a été rejetée. Un coup dur pour les Ciels & Blancs, à quelques jours de recevoir l'ASM.

RUGBY. Top 14. Le Racing 92 pourrait très bien privilégier le huis clos !Si pendant un moment, le huis clos semblait être une possibilité au vu du manque à gagner de la jauge de 2000 personnes, les dirigeants du Racing ont finalement préféré ne pas suivre cette option. En revanche, le club a d'ores et déjà annoncé sur son compte Twitter que les rares places disponibles seront réservées aux abonnés du Racing 92 ainsi qu'aux partenaires du club. Une décision qui implique l'absence totale de supporters clermontois ce samedi soir, à La Paris la Défense Arena. Enfin, le club francilien s'engage à rembourser toutes les personnes ayant acheté un billet, et qui ne pourront assister à la rencontre.

