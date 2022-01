RUGBY. COVID. L'Assemblée Nationale rejette l'amendement des jauges proportionnelles

Alors qu'un amendement avait été déposé pour instaurer des jauges proportionnelles en fonction des stades, l'Assemblée Nationale l'a rejeté cette nuit.

Ce devait être une solution de replis et de secours pour les clubs. L'Assemblée Nationale a décidé de rejeter l'Amendement du Député LREM Sacha Houlié, qui prévoyait d'instaurer des jauges proportionnelles dans les stades en fonction de leurs capacités d'accueil, et non une jauge brute de 5000 personnes dans tous les stades. C'est le Ministre de la Santé Olivier Véran qui a fait voter ce lundi soir un amendement gouvernemental mettant fin aux espoirs des acteurs sportifs. Alors qu'est débattu actuellement dans l'Hémicycle le projet de loi sur le Passeport Vaccinal (devant rentrer en vigueur ce 15 janvier), le locataire de l'Avenue Duquesne a expliqué qu'il ne "souhaitait pas une usine à gaz" selon ses dires.

Ce dernier a tout de même laissé une ouverture et une possibilité d'aménagements. "On propose de prendre en compte les caractéristiques des établissements dans l’élaboration du seuil au-delà duquel on pourrait rassembler davantage de personnes", poursuit-il. Le ministre a promis de tenir compte des avis des députés, mais reste fortement intéressé et attaché par l'idée d'une jauge unique.

L’approche au pro rata est simple sur le papier mais compliquée à mettre en œuvre. Elle est inappropriée au regard de la diversité des configurations des établissements recevant du public. Surtout, un pro rata imposé en toutes circonstances peut nuire à la vraie proportionnalité que nous recherchons et doit reposer sur une approche plus fine. […] Une approche qui mène parfois au constat qu’il vaut mieux une jauge unique et claire pour certaines catégories d’établissements recevant du public. Nous tiendrons compte de la demande des députés de tenir compte des caractéristiques de chaque établissement."

Espérons que les jauges ne dureront que très peu de temps.