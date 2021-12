TOP 14. Malgré le retour de Kolbe, ce Toulon-là a-t-il les armes pour résister à l'UBB ?

C'est un très gros défi qui attend le RCT lundi prochain à Mayol, lui qui recevra une équipe qui se déplace pour rafler le titre de champion d'automne.

C'est donc lundi prochain - au lendemain de la dinde, des bûches et des marrons glacés - que le RCT va enfin connaître les (vrais) débuts de son plaisir d'été transformé en cadeau de Noël : Cheslin Kolbe. On parle de la version Top 14 bien sûr, Mayol ayant goûté le week-end dernier aux premiers tatonnements de la star des Springboks en version Challenge Cup sans faveur, face aux modestes italiens des Zebre.

Ça passe totalement inaperçu mais Cheslin Kolbe va faire ses débuts sous le maillot du RCT ce vendredi

Pourtant, malgré son champion du monde sud-africain en manque de rythme sur une aile, la question est de savoir si Toulon aura les armes pour résister à l'équipe en forme du moment : l'UBB. Malgré sa défaite à domicile (13 à 16) face à l'invaincu Leicester il y a 10 jours, Bordeaux carbure comme personne en cette fin d'année 2021, et s'assurera même un titre de champion d'automne en cas de résultat positif dans le Var lundi. Après la victoire face à Toulouse, le manager Christophe Urios parlait d'ailleurs "d'un mois de décembre qui est important car il peut te permettre de basculer sur l’année d’après et lancer la fin de la saison." Traduction dans le language du gourou des Girondins : on va faire en sorte d'aller gagner partout pour lancer parfaitement l'année 2022.

TOP 14. L'Union Bordeaux-Bègles : enfin dans la cour des grands ?

D'autant qu'en face, c'est une équipe toujours diminuée et en quête intense de points qui s'opposera au leader du Top 14. Ces dernières semaines, Toulon s'est vu renforcé par les retours de Sergio Parisse, Baptiste Serin, la majorité de ses internationaux et maintenant Cheslin Kolbe, donc. Pour autant, l'équipe est en encore loin d'être à 100% et quand ce ne sont pas les blessés longue durée Eben Etzebeth, Charles Ollivon ou Christopher Tolofua qui manquent à l'appel, voilà que l'irréprochable Gabin Villière à toujours un petit pet quelque part. Et qu'Aymeric Luc, le meilleur toulonnais depuis le début de la saison, est incertain après avoir subi un KO face aux Zebre il y a 5 jours.

Vos Matchs de Rugby : Toulouse vs Paris, Toulon vs UBB, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Alors, que peut-on attendre de ce que l'on peut déjà considérer comme le deuxième (petit) tournant de l'ère Azéma ? Une équipe varoise qui aura probablement les crocs et qui voudra montrer à son public que les dernières semaines lui ont permis de travailler et d'installer les premiers rouages de son nouvel entraîneur. Est-ce que ce sera suffisant ? Ce Top 14 a cela de magique qu'il permet de rebattre les cartes d'une semaine à l'autre et nous montre, journée après journée, qu'aucune victoire ne s'acquiert facilement. Voilà qui laisse espoir aux Rouges et Noirs ? Probablement. D'autant qu'après l'Europe, Bordeaux se déplacera dans le Sud-Est vraisembablement sans Maxime Lucu, Santiago Cordero et UJ Seuteni, en vacances cette semaine. Mais aussi sans Matthieu Jalibert et Jandré Marais, très incertains après les coups reçus ces dernières semaines, ni le capitaine Jefferson Poirot, qui a rechuté. Raison de plus pour se dire que ce match sera certainement l'un des plus disputés de ce week-end de Boxing Days...