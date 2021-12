TOP 14. Mais qui est ce Mateaki Kafatolu, le nouveau joker médical du Castres Olympique ?

Le CO vient d'engager le 3ème ligne tongien Mateaki Kafatolu en tant que joker médical. Qui est-il, que vaut-il ? Présentation.

Décidemment, Pierre-Henry Broncan et ses hommes de main n'en finiront plus de nous surprendre, de par leur capacité à aller dénicher des joueurs totalement méconnus et pourtant à fort potentiel. Là, après Nick Champion de Crespigny et Teariki Ben-Nicholas en 3ème ligne cette année, Castres vient de s'offrir les services d'un nouveau "back row" sudiste dont on parie que le nom de vous dit strictement rien : Mateaki Kafatolu. Alors ?

Pour autant, après s'être renseigné sur le bonhomme, on jurerait que le Tongien qui arrive des Sunwolves saura faire belle impression du côté de Pierre-Fabre. Débarqué ce jeudi matin en tant que joker médical pour pallier les absences de Ryno Pieterse (suspendu), Stéphane Onambele, Mathieu Babillot et Baptiste Delaporte (blessés), ce 3ème ligne relativement près du sol (1m83 pour 109kg) va pouvoir emmener toute sa panoplie au CO. Joueur puissant, agressif en défense et doté de vraies capacités de déplacement, Kafatolu pourrait constituer un atout de poids aux côtés d'un Ben-Nicholas par exemple, qu'il a d'ailleurs déjà côtoyé en Nouvelle-Zélande, lorsqu'il évoluait à Wellington.

C'est d'ailleurs sous les couleurs de la province de la capitale NZ que le nouveau venu tarnais s'était révélé à l'échelle locale ces dernières saisons, cumulant près de quarantaine de matchs en Mitre 10 Cup. Dans la foulée, il avait rejoint le Japon avant d'être appelé par les Tonga à représenter son pays d'origine, à presque 32 ans, et de faire ses débuts face aux All Blacks l'été dernier. Récemment, en novembre, il avait ensuite participé à la tournée européenne des Ikale Tahi lors de laquelle il s'était notamment montré à son avantage face aux Barbarians français.

Alors Broncan va-t-il encore nous sortir un tour de magie de son chapeau ? Premier élément de réponse le 26 décembre en Top 14. Pas inscrit sur les listes européennes pour l'heure, Mateaki Kafatolu postulera néanmoins pour le déplacement à Perpignan, dans 10 jours...