VIDEO. Vainqueurs 42 à 14 face aux Tonga, les Barbarians ont régalé Gerland par leur jeu de mains

Ce samedi, les Baa-Baas ont été fidèles à leur réputation, battant les Tonga largement grâce à un jeu très aéré et des mouvements parfois fokloriques.

Ce samedi, il y avait bien sûr la finale du Supersevens. Mais ce premier jour du week-end rimait aussi avec matchs internationaux et... Barbarians, évidemment. A Gerland, les hommes aux chaussettes dépareillées accueillaient les guerriers des Tonga. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Baa-Baas ont fait honneur à leur réputation : 6 essais inscrits, des passes sautées, en cloche, sur un pas et de belles envolées.

Barbarians 4⃣2⃣ - 1⃣0⃣ Tonga



Royal ! Et de 6 essais !



Les Barbariens déroulent contre les Tonga 👏👏#weekendROYAL pic.twitter.com/mzmhbVq5xL — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) November 13, 2021

Devant les plus de 11 000 personnes présentes en tribunes, les coéquipiers du capitaine Joe Tekori ont assuré le spectacle face à des Aigles des Mers forts sur les impacts mais dépassés par la vitesse d'exécution des hommes en bleu. Mathieu Hirigoyen et Joe Ravouvou sont notamment allés derrière la ligne après des mouvements superbement exécutés. On appréciera au passage la qualité du soutien offensif du jeune flanker du Biarritz Olympique.