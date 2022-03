TOP 14. LYON. Mathieu Bastareaud très incertain concernant son avenir

Blessé aux deux genoux face au RCT en début de saison, le joueur de Lyon Mathieu Bastareaud reste incertain concernant son avenir.

La dernière fois que "Basta" a foulé un terrain de Top 14, c'était à l'automne dernier, à Mayol. Plus précisément le 27 novembre 2021, lors de la défaite du LOU face à Toulon 19-13. Ce jour-là, Mathieu Bastareaud s'était écroulé tout seul, ses deux genoux étant gravement touchés. Sorti sous les applaudissements des supporters toulonnais, l'ancien international semblait dévasté par ce énième coup dur, qui allait à coup sûr l'éloigner des terrains pendant de longs mois. Opéré peu de temps après, Bastareaud continue actuellement ses soins avec le staff médical du LOU. Au vu de la gravité de la blessure, ainsi que de l'âge de l'ancien joueur du RCT, beaucoup de personnes se demandaient si ce dernier rejouerait, ou s'il mettrait un terme à sa carrière. Et pour la première fois depuis des mois, Mathieu Bastareaud s'est exprimé à ce sujet.

Top 14. Quel avenir pour Mathieu Bastareaud ? Mignoni fait part de sa tristesseInterrogé au Canal Rugby Club, le centre aux 54 sélections avec les Bleus a fait part de ses sensations, ainsi que de l'avancée de sa rééducation : "Je vais très bien, sur mes deux jambes. Ça n’a pas été simple au début. Mais ça va beaucoup mieux, je récupère bien. On travaille bien avec le staff médical au club donc on croise les doigts. On espère la reprise de la course fin avril ou début mai". En revanche, pour ce qui est d'un retour sur les terrains, Mathieu Bastareaud reste indécis : "On verra comment ça se passe, mes sensations… On verra si stop ou encore". Des mots incertains, qui ne donnent que peu d'informations sur l'avenir de Basta en tant que joueur professionnel. Espérons tout de même revoir l'ancien Toulonnais refouler les pelouses de notre championnat, à presque 34 ans.

