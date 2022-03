TOP 14. Luc Ramos revient sur la dernière action de Paris-Toulouse : ''Youyoutte est sur le côté du ruck''

L'arbitre de Stade Français-Stade Toulousain est revenu hier sur la dernière action, et ce fameux grattage de Youyoutte que certains considéraient comme légal.

Dimanche soir, le Stade Toulousain s'est incliné dans les tout derniers instants de la partie face au Stade Français, grâce notamment à un exploit personnel de son centre Laumape. Une défaite 23-16 cruelle pour les Stadistes, qui ont plutôt dominé l'ensemble du match, en particulier le second acte. Si certains joueurs et supporters étaient déçus du résultat, d'autres ont fustigé quelques décisions du corps arbitral, et notamment dans les dix dernières minutes. Tout d'abord, il y eut la polémique autour de la couleur du carton qui aurait dû être infligé au seconde ligne du Stade Français Van der Mescht : beaucoup de supporters toulousains demandaient un carton rouge, ce qui n'aurait eu aucun impact sur la rencontre vu que le joueur a commis cette faute à 10 minutes de la fin. Puis, il y eut cette fameuse dernière action, qui est à n'en pas douter, le cœur du problème.

Cette dernière action peut se découper en deux points. Premièrement, la mêlée qui lance le jeu pose problème. Certains estiment que le pilier parisien Kakovin s'écroule, ce qui aurait dû engendrer une pénalité. Deuxièmement, le grattage du troisième ligne Youyoutte, que ce dernier pensait légitime. Le Toulousain avait même fait part de sa frustration après la rencontre, au micro de Canal : "C'est frustrant de ne pas être récompensé. De mon simple avis, je conteste le ballon, je dois récupérer une pénalité. C'est comme ça, je ne suis qu'un joueur, mais c'est rageant". Suite à cela, l'arbitre de la rencontre, Luc Ramos, a donc décidé de sortir du silence, et de s'exprimer à ce sujet dans les colonnes de Rugbyrama. Pour ce qui est de la mêlée, M. Ramos affirme qu'il n'y a aucune faute selon lui, et donc que le jeu peut continuer sans problème : "De mon côté, personne ne s'écroule, il n'y a aucun problème. Mon arbitre assistant ne me fait jamais signe pour une potentielle faute, donc jeu". Quant au grattage de Yannick Youyoutte, l'arbitre du match est formel : ce dernier n'était pas en position de disputer le ballon : "Le Toulousain n'était pas du tout dans une position légale pour gratter le ballon. Il est complètement sur le côté. Si je sifflais, c'était pour une pénalité contre lui, j'ai préféré laisser jouer".

Des explications claires et assumées, qui mettent donc un terme à cette polémique. Les Toulousains, sortis du Top 6 pour la première fois depuis plus d'un an, bénéficieront d'une semaine de vacances, avant de basculer sur leur rencontre en retard, face au MHR, dauphin de l'UBB.