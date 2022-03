Top 14. Depuis quand Toulouse n'était plus sorti des places qualificatives ?

Battus ce dimanche par le Stade Français, les Toulousains sont désormais 7èmes du classement, à deux points du Top 6. Une première depuis pas mal de temps.

Quelques semaines après être tombé face au Stade Français, Toulouse se voulait revanchard sur la pelouse du stade Jean-Bouin : les (jeunes) hommes de Mola ont même tenu la dragée haute aux Laumape, Waisea ou encore Macalou, et ce jusqu'à la toute fin de match. Mais voilà, il suffit d'un exploit du centre néo-zélandais pour faire basculer la rencontre à l'avantage des Parisiens (23-16). Une défaite cruelle, qui sort provisoirement les Toulousains des places qualificatives. Si rien n'est encore alarmant pour le double champion de France en titre au vu des circonstances actuelles, cette septième place au classement apparaît comme un petit événement, tant les coéquipiers d'Antoine Dupont ont dominé le rugby français ces trois dernières années. On s'est notamment demandé depuis quand Toulouse n'avait plus fait partie du fameux "Top 6" : autrement dit, depuis quand le Stade Toulousain ne s'était plus retrouvé dans les places qualificatives aux phases finales du championnat de France.

Hier soir, Toulouse est sorti du Top 6 pour la première fois cette saison. Les coéquipiers de Médard étaient d'ailleurs ceux qui y avaient passé le plus de temps, égalité avec l'équipe du LOU. Mais au-delà de cette année, le Stade Toulousain avait également passé 25 journées sur 26 dans les 6 premières places lors de la saison dernière. En effet, les Rouges & Noirs avaient été une seule fois 7èmes, lors de la première journée après leur défaite face à l'ASM datant du 6 septembre 2020. Autrement dit, Toulouse a passé 542 jours dans les six premiers, soit l'équivalent de 45 journées de championnat. Un exploit renforcé par le fait que les Stadistes n'ont passé que 7 journées sur 45 hors des deux premières places, synonymes de qualification directe pour les demi-finales. Cette série est d'ailleurs dans la continuité de celle de la saison 2018-2019, où le Stade Toulousain avait aussi passé 25 journées sur 26 dans les 6 premières places du championnat.

Bien qu'impressionant, ce règne est (très) loin de constituer un record. En effet, l'équipe de Clermont a réussi l'incroyable exploit de rester près de 4 ans dans les 6 premiers du championnat, de 2013 à 2017. Néanmoins, cette fin de série restera nuancée par les nombreuses péripéties auxquelles le Stade Toulousain doit faire face, comme les reports de rencontres, mais également les doublons qui pénalisent énormément le champion d'Europe en titre.