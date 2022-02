RUGBY. Toulouse s'enfonce, ses supporters inquiets et dépités après une 6e défaite de suite

Ce samedi, Toulouse s'est incliné sur la pelouse de Pau malgré une double supériorité numérique. Les supporters du Stade commencent à s'inquiéter.

Faudra m'expliquer pourquoi vous cherchez le défis physique et vous écartez pas a 15 contre 13 — Lentsch (@alex_Lechleche) February 19, 2022

15 min que je me pose la question.

Y'avait des boulevards, ça rentrait comme dans du beurre sur le 2 et 3e essais mais on va chercher un maul comme des idiots. — Poupi (@bastibut) February 19, 2022

Les petits sourires narquois de Mola !! Tu es le responsable !! Parler arbitrage, doublon c’est bien !! Jouer c’est mieux !! Des joueurs pourris gâtés qui n’ont plus faim Guitoune, Ramos indignes February 19, 2022

Tu boycottais pas l’année dernière à mon avis — Arnaud Pied (@arenopied) February 19, 2022

Toujours derrière vous mais y’a un moment où va falloir arrêter de se faire marcher dessus à chaque match. Honteux. — Le Protagoniste (@Legigaboss) February 19, 2022

Ça devient très inquiétant, il faut vite se remettre en question pour le staff, comment c'est possible de perdre à 13 contre 15 face à des bouchers pareils. Ce match il fallait le gagner ne serait ce que pour Santi, aucun honneur aucune fierté, quelle déception ! — TheFossoyeurzz (@the_fossoyeurzz) February 19, 2022

Des incapables aucun cerveau les joueurs ils ont plus de centres mais non on va continuer à jouer devant — Antoine Rigaud (@LeFidjienBlanc) February 19, 2022

Il va falloir se bouger le cul c'est pas normal dé ne pas gagné se match si des joueurs ne veulent pas jouer qu'ils le disent ils y a des jeunes qui serait ravi de joué et qui donnerait tout sur le terrain fait chie merde — Lussac Pascal (@LussacPascal5) February 19, 2022

La place dans les 6 est clairement en danger — clerc ludovic (@LudovicClerc) February 19, 2022

Tu peux avoir 19 ans et avoir un cerveau — Antoine Rigaud (@LeFidjienBlanc) February 19, 2022

6 défaites... jamais arrivé !!!

On a plus les mots pour comprendre...surtout quand on a un effectif comme celui de Toulouse même sans les internationaux.

On reste ❤️🖤 tout de même et surtout en ce moment ! — Antoine (@Boyer3B) February 19, 2022