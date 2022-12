TOP 14. L'UBB face à un gros problème avant de recevoir le champion de France Montpellier

Ce vendredi, l'UBB reçoit le champion de France en titre Montpellier, pour la 14ème journée de Top 14. Une rencontre qui se fera sans de nombreux avants, tous blessés.

On le sait, les blessures font partie intégrante du sport de haut-niveau, et encore plus lorsqu'il s'agit du rugby. Et au fil de la saison, certains clubs arrivent à passer entre les gouttes, là où d'autres enchaînent les mauvaises nouvelles. C'est d'ailleurs le cas de l'UBB, qui, ces dernières semaines, ne cesse de voir son infirmerie se remplir. C'est en tout cas ce qu'a annoncé ce jeudi Frédéric Charrier, en conférence de presse. En effet, si le club girondin doit actuellement se passer de son demi de mêlée Yann Lesgourgues, c'est surtout au niveau de son paquet d'avants que la situation devient inquiétante. En effet, près de 8 joueurs sont indisponibles, et certains pour une longue période ! C'est notamment le cas de l'Argentin Petti (qui n'a toujours pas joué la moindre rencontre avec Bordeaux cette saison et qui devrait encore manquer 2 mois de compétition), mais aussi du pilier Tameifuna (6 à 8 semaines) et du deuxième ligne Kane Douglas (3 à 4 mois d'absence). Ajoutez à cela Bochaton, Poirot, Lachaise, Boniface et Dimcheff, et vous comprendrez mieux la situation délicate que traverse actuellement l'UBB.

Actuellement 7ème du championnat à un petit point de Bayonne, l'UBB pourrait rapidement grimper au classement, en cas de succès face au MHR. Un rendez-vous à ne pas manquer, d'autant que derrière, ça pousse ! Toulon, Lyon, Clermont... Tous veulent également recoller au classement, avant d'entamer une nouvelle parenthèse européenne. D'autant que la semaine prochaine, les Bordelais recevront la surprise de ce début de saison : l'Aviron Bayonnais. Deux rencontres à domicile à ne pas manquer pour les coéquipiers de Jalibert, dans un Top 14 qui, comme chaque année, est de plus en plus serré...

