RUGBY. Top 14. Quels facteurs déterminants ont poussé Damian Penaud a signé à l'UBB ?

L'ailier tricolore de Clermont Damian Penaud a choisi l'UBB. Il quittera Clermont à la fin de la saison. Plusieurs paramètres ont motivé sa décision.

RUGBY. Top 14. Quel joueur de classe mondiale pour remplacer Damian Penaud à Clermont ?C'est LE transfert de cette fin d'année 2022, et sans doute celui de la saison : Damian Penaud quittera Clermont à la fin de la saison pour l'UBB. L'ailier du XV de France a signé un contrat de trois ans avec la formation girondine. Une nouvelle qui a ravi les supporters de cette dernière et déçu certains Auvergnats. "J'ai conscience que mon choix ne sera pas accepté de tous. Je peux comprendre que certains soient déçus. Les supporters ont été d'un soutien incroyable durant mes huit années ici", a confié le Tricolore via L'Equipe. Il précise cependant qu'il n'est pas encore parti et qu'il a bien l'intention de tout donner sous le maillot de Clermont jusqu'à la fin de la saison. Et il espère que bien qu'elle se terminera le plus tard possible avec pourquoi pas un titre au bout malgré les difficultés rencontrées cette année. Remporter des trophées, c'est en partie ce qui a motivé sa décision. Mais ce n'est pas le principal paramètre. D'aucuns ont d'ailleurs noté que Bordeaux-Bègles n'a rien gagné. "C'est ce qui est beau dans ce nouveau challenge. Il y a une page à écrire avec l'UBB."



Le projet bordelais, qui sera conduit par Yannick Bru, le style de jeu de l'équipe ainsi que son envie de sortir de sa zone de confort ont pesé dans la balance. La signature de Thibault Giroud, le directeur de la performance de l'équipe de France, avec qui il s'entend très bien, "a été un facteur déterminant". Tout comme la présence de joueurs comme Mathieu Jalibert et Maxime Lucu ont aussi joué dans son choix de rejoindre l'UBB. Quid de Toulouse qui aligne aussi la charnière du XV de France ? En réalité, Penaud n'a jamais vraiment été contacté par le Stade Toulousain. La direction du club l'avait d'ailleurs indiqué. La Rochelle en revanche semblait bien sur le dossier du Clermontois. Danty ayant joué les ambassadeurs. Mais une autre personne a été bien plus convaincante. "Pour ma compagne, Morgane, c'était important de trouver son bonheur aussi. C'est le cas. La ville lui a beaucoup plu."



Il explique avoir beaucoup discuté avec elle pour prendre cette décision. Laquelle a été difficile mais aussi murement réfléchie. Il ne se voyait pas faire toute sa carrière dans le même club ni même quitter la France maintenant. Et ce, en dépit d'une très belle offre reçue de la part d'un club étranger. Au centre de l'attention depuis de nombreuses semaines, il avait indiqué qu'il ferait la lumière sur son avenir avant le Tournoi des 6 nations 2023. Mais c'est finalement avant le Nouvel An que l'annonce a du transfert a eu lieu. Une manière sans doute de le libérer de toute la pression entourant sa décision. Désormais, il va pouvoir se focaliser uniquement sur le rugby afin de terminer son histoire avec Clermont de la meilleure des manières. "Je serai bordelais la saison prochaine, mais jusqu'à la fin de saison, je suis clermontois et mon objectif sera de qualifier le club. Je souhaite terminer ce chapitre du mieux possible." Et ça commence dès dimanche par la réception de Toulouse au Michelin. Une rencontre au sommet qui donnera le ton de l'année 2023 pour lui comme pour son équipe. Vos Matchs de Rugby Clermont/Toulouse et Castres/Racing 92 à quelle heure et sur quelle chaîne ?