VIDEO. Et si le Père Noël s'appelait Ben Tameifuna à Bordeaux ?

Pour la 13 ème journée de Top 14, l'UBB s'est offert une victoire de prestige contre La Rochelle, avec, en tribune, un supporter pas vraiment comme les autres...

C'est donc ça la magie de Noël ? Première victoire des coéquipiers de Matthieu Jalibert à l'extérieur cette saison ! À l'issue d'un match ultra-serré, les Bordelais ont pris le meilleur sur La Rochelle, et se sont offert un beau cadeau de Noël sur la pelouse de Marcel Deflandre. Les joueurs de l'UBB pourront alors passer des fêtes de Noël l'esprit plus serein, avec le sentiment du travail accompli. Ces derniers pointent désormais à la huitième place du Top 14, à un seul point de l'Aviron Bayonnais, qui est actuellement sixième de notre championnat.

À la fin du match, nous avons pu voir de magnifiques images, entre les joueurs de Bordeaux et les supporters, qui étaient venus pour soutenir leur club. Parmi eux, une tête nous était plus familière qu'une autre, et prenait également plus de place dans la tribune. En effet, Ben Tameifuna était du voyage, et malgré une pointe aux ischios, le privant d'une feuille de match, le pilier a tout de même tenu à faire le déplacement pour soutenir les siens. C'est avec un joli bonnet de Noël, et dans une ambiance festive, que Tameifuna a célébré la victoire de ses coéquipiers, au milieu des supporters. Cette image démontre une nouvelle fois la sympathie du joueur. Cependant, est-ce que "Big Ben" peut concurrencer le véritable Père Noël ? Ce qui est sûr, c'est que ce dernier ne fait sans doute pas le poids face au mastodonte tongien !