TOP 14. L'UBB en danger ? Pourquoi la période des doublons pourrait tout changer

Tout le monde le sait à Bordeaux, la saison se joue en partie maintenant, pendant les doublons, alors que les internationaux sont absents pour plusieurs rencontres.

Les mois de février et mars sont souvent un tournant dans la saison de l'Union Bordeaux-Bègles. Avec les doublons du Tournoi des Six Nations, les Girondins doivent composer sans plusieurs cadres de leur effectif, une période difficile qui peut peser lourd dans la course aux phases finales. Alors que le souvenir du trou d'air de la saison dernière hante encore les esprits, l'UBB n'a pas le droit à l'erreur.

Un virage à ne pas manquer

Premier du Top 14 à égalité avec Toulouse (51 points), Bordeaux-Bègles n'a qu'une courte avance sur ses poursuivants. Derrière, Toulon pousse fort et pourrait profiter du moindre faux pas. Cette période de doublons est donc une épreuve de vérité pour les hommes de Yannick Bru.

Car si l'UBB veut décrocher une qualification directe en demi-finale, elle doit apprendre à gagner sans ses internationaux. L’an dernier, la gestion de cette période avait coûté cher : seulement deux victoires en six matchs. Un mauvais bilan qui avait conduit à une fin de saison tendue dans laquelle le staff a surutilisé ses cadres. Résultat : les Girondins sont arrivés occis en finale face à Toulouse.

Privée de ses stars tricolores (Jalibert, Bielle-Biarrey, Moefana, Penaud) ainsi que de plusieurs blessés de longue durée, l'UBB doit bricoler. Mais l’effectif bordelais n’est pas dénué de ressources. La profondeur du groupe sera mise à l'épreuve, et des joueurs comme Lucu, Lamothe, Gazzotti ou Depoortère auront un rôle prépondérant. Le demi de mêlée, capitaine de l'équipe, devra mener les siens dans ces matchs qui s'annoncent déterminants.

Un calendrier piégeux

Le déplacement à Bayonne, première étape d’un bloc important, donne le ton. Jean-Dauger est une forteresse quasi imprenable, et l’Aviron n’a plus perdu à domicile depuis avril 2024. Ensuite, Bordeaux-Bègles devra enchaîner avec Clermont puis Perpignan à Aimé Giral. Deux équipes bien moins touchées par les joutes internationales. Chaque point pris ou laissé en route comptera en fin de saison.

Gagner sans les cadres

L’UBB a prouvé cette saison qu’elle savait voyager et gagner sous pression, notamment en décembre à Castres. Mais le défi est tout autre : tenir sur la durée, engranger des points sans son ossature habituelle et éviter de reproduire les erreurs du passé. C’est aussi l’occasion pour des joueurs de rotation de s'affirmer et de prouver qu'ils méritent plus de responsabilités.

Si Bordeaux-Bègles parvient à traverser cette période en limitant la casse, voire en consolidant sa place dans le haut du tableau, alors l'objectif de qualification directe en demi-finale restera largement atteignable. Dans le cas contraire, la route vers Lyon, théâtre des demi-finales cette saison, pourrait s'avérer bien plus sinueuse que prévu.