TOP 14. Transfert XXL : un cadre de l'UBB file en Premiership et rejoint les Harlequins

Le deuxième ligne de 30 ans Guido Petti ne prolongera pas son aventure à l'UBB. Il a signé un contrat de trois ans avec les Harlequins en Angleterre.

C'est un mouvement qui va faire parler des deux côtés de la Manche. Après cinq saisons passées à l’Union Bordeaux-Bègles, Guido Petti va quitter le Top 14 pour rejoindre les Harlequins à partir de la saison prochaine selon The Telegraph. L’international argentin (87 sélections) a signé un contrat de trois ans avec le club londonien, un transfert qui marque un joli coup pour la Premiership et une perte pour l’UBB.

Un départ qui pèse lourd

Arrivé à Bordeaux en 2020 en provenance des Jaguares, Petti s’est imposé comme une pièce maîtresse du pack girondin. Polyvalent, capable d’évoluer aussi bien en deuxième ligne qu’en troisième ligne aile, il a été un atout précieux pour le jeu rapide prôné par Yannick Bru. Son activité sur le terrain, sa qualité en touche et son expérience internationale faisaient de lui un cadre du vestiaire.

Ce départ intervient alors que l’UBB domine actuellement le Top 14, bien décidée à faire mieux que la finale perdue face à Toulouse la saison passée. Même si Bordeaux dispose encore de solides options en deuxième ligne, perdre un joueur du calibre de Petti, à la fois leader et plaque tournante du pack, n’est jamais anodin.

Un joli coup pour Harlequins

De l’autre côté, les Harlequins réalisent l’un des plus beaux recrutements de la saison en Premiership. Le club londonien, toujours en quête de renforts dans son pack, récupère un joueur expérimenté, capable d’apporter de la puissance, de la mobilité et une aide précieuse en touche. Petti viendra épauler un groupe déjà bien fourni avec Stephan Lewies, Joe Launchbury, George Hammond et le revenant Kieran Treadwell.

Son arrivée coïncide avec le départ d’Irné Herbst, qui devrait rejoindre Brive en Pro D2. Petti arrive en renfort et représente un gros coup pour le championnat anglais, qui avait plutôt l’habitude de voir ses talents faire le voyage inverse. Farrell, Ludlam, Sinckler et les frères Vunipola symbolisent cette vague de départs.

Un globe-trotter de l’ovalie

À 30 ans, Guido Petti a déjà une belle carrière derrière lui. Trois Coupes du Monde, une victoire historique contre les All Blacks en 2020, une autre en 2022… L’Argentin n’a plus rien à prouver sur la scène internationale. Son passage à Bordeaux lui a permis de s’aguerrir dans le meilleur championnat du monde, et il arrive en Angleterre avec un bagage complet.

Reste à voir comment l’UBB compensera cette perte. Pour le moment, le club n’a annoncé qu’une arrivée en deuxième ligne, celle de Boris Palu en provenance du Racing 92. Avec Alexandre Ricard et Adam Coleman également sur le départ, Laurent Marti doit vite réagir pour ne pas affaiblir son effectif. À moins que le staff de l’UBB ne fasse confiance à l’espoir Jacques Nguimbous, qui a découvert le Top 14 il y a deux semaines.