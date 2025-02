Transfert surprise en Top 14 ? Pau sur le point de s'offrir un puissant avant du RCT

Transfert surprise en Top 14 ? Facundo Isa, élément clé du pack toulonnais, pourrait bientôt poser ses valises à Pau. Une décision qui interroge mais qui pourrait lui offrir un nouveau challenge.

Selon les informations de Midi Olympique, le troisième ligne argentin Facundo Isa, actuellement au Rugby Club Toulonnais, serait en discussions avancées avec la Section Paloise. Bien qu'aucun accord officiel n'ait été annoncé, une offre ferme aurait été transmise au joueur de 31 ans.

Un cadre du RCT en fin de contrat

Arrivé à Toulon en 2017, après un passage au LOU Rugby en tant que joker médical, Isa s'est imposé comme un élément clé de la troisième ligne varoise.

Avec plus de 140 matchs disputés sous le maillot rouge et noir, il est apprécié pour sa puissance et son sens du jeu. Son contrat arrivant à échéance en juin prochain, son avenir suscite de nombreuses spéculations.

Récemment, Facundo Isa a exprimé son désir de stabilité. Dans un entretien accordé à Var-Matin, il confiait vouloir "finir [sa] carrière en France, et à Toulon si possible". Cependant, les négociations avec le RCT semblent stagner, laissant la porte ouverte à d'autres opportunités.

Pau, une destination surprenante ?

La Section Paloise, actuellement en quête de renforts expérimentés pour encadrer ses jeunes talents, verrait en Isa un atout majeur. Son expérience internationale (49 sélections avec les Pumas) et sa connaissance du Top 14 seraient des atouts indéniables pour le club béarnais.

Pour Facundo Isa, rejoindre Pau pourrait représenter un nouveau défi et l'assurance d'un temps de jeu plus conséquent. À 31 ans, il est essentiel pour lui de se projeter dans un projet sportif où il pourra pleinement s'exprimer et apporter son expérience.

Le RCT prêt à tourner la page ?

Du côté de Toulon, le manager Pierre Mignoni a récemment déclaré que des discussions étaient en cours avec le joueur, tout en laissant entendre que des choix difficiles pourraient être faits. Le RCT, ambitieux sur le marché des transferts, pourrait envisager de renouveler sa troisième ligne avec de nouveaux profils.

Les prochaines semaines seront décisives pour l'avenir de Facundo Isa. Lequel a connu des hauts et des bas avec le RCT. Nul doute qu'il aura envie de terminer sur une très bonne note avec la formation varoise cette saison avant de découvrir un nouvel environnement.