TOP 14. Les barrages, une étape délicate pour le Stade Toulousain

Ce samedi, le Stade Toulousain recevra le nouveau champion d'Europe La Rochelle, dans une rencontre aux airs de revanche pour les coéquipiers de Greg Alldritt.

Après un début d'année 2022 compliqué pour le Stade Toulousain (matchs reportés, doublons), les hommes d'Ugo Mola ont réussi à relever la tête dans les dernières journées, et donc de se qualifier pour les barrages. Mieux encore, la victoire face à Biarritz 80 à 7 leur a permis de finir 4ème de la saison régulière, et donc de recevoir en barrage. Et puisque le destin fait bien les choses, ce dernier a décidé de mettre sur la route des champions d'Europe 2021... Les champions d'Europe 2022 ! Un choc aux allures de finale, entre deux des meilleures équipes à l'heure actuelle. Et si le Stade Rochelais reste sur une grosse série de défaites face à Toulouse (6), il se pourrait que cet affrontement mette fin à la disette des Maritimes, au vu des difficultés qu'éprouve le club de la ville rose en barrage...

Si le Stade Toulousain a la réputation de ne pas se rater en finale, la donne n'est pas la même lorsque celui-ci doit passer par les barrages du Top 14. Instaurés en 2010, ces deux rencontres ont pour but de faire affronter le 3ème face au 6ème de la saison régulière, ainsi que le 4ème face au 5ème. Une étape à laquelle Toulouse a été confrontée 6 fois depuis sa création (2010, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2018). C'est d'ailleurs le troisième club ayant le plus participé aux barrages, derrière Castres et le Racing 92. Et si Toulouse reste l'équipe la plus titrée de France, elle est loin d'être la meilleure dans ce domaine. En effet, les Rouges & Noirs n'ont remporté que 3 de leur 6 matchs, le dernier remontant à 2015 (victoire face à Oyonnax 20-19). Une statistique très moyenne, d'autant que le Stade Toulousain a été défait deux fois sur trois à domicile ! C'était lors des années 2014 et 2018, face au Racing 92 et au CO. À voir donc si les coéquipiers de Romain Ntamack sauront conjurer le mauvais sort à Ernest-Wallon, face à des Rochelais qui n'ont disputé qu'un seul match de barrages depuis 2010. Résultat ? Une victoire en 2018, sur la pelouse du Racing 92 (13-19).

