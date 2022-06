RUGBY. Top 14. Toulouse privé du Stadium pour son barrage face à La Rochelle

Samedi, le Stade Toulousain affronte le Stade Rochelais en match de barrages du Top 14. Une rencontre qui n'aura pas lieu au Stadium.

Stade Toulousain/Stade Rochelais, remake de la dernière finale du Top 14 entre le champion en titre et le récent champion d'Europe. Une affiche de gala qui aurait pu être celle de la finale cette année encore. Mais les résultats des deux formations font qu'elles s'affrontent seulement en barrage. Mais ça reste un match couperet et une seule verra les demies. Une rencontre qui aurait certainement rempli le Stadium de Toulouse et ses 33 000 places. Or, la rencontre se tiendra à Ernest-Wallon (19 000 places). Pourquoi ? Et bien parce que la pelouse a été changée à la fin de la saison du TFC il y a même pas un mois comme nous l'apprend La Dépêche. Pour préserver la nouvelle pelouse posée, il a été décidé de lui épargner des mêlées et les crampons de 18. Aussi, le Stade Toulousain jouera dans son antre.