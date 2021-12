Top 14. Les 5 joueurs français qu’il faudra ABSOLUMENT suivre en 2022 !

À l'heure où de plus en plus de jeunes français performent dans notre championnat, on vous en propose 5 en particulier, qui pourraient exploser en 2022 !

Après avoir consacré un article entier aux 10 révélations de l'année 2021, il serait logique de mettre désormais en lumière ceux qui pourraient se montrer davantage en 2022. Des joueurs qui ont tous déjà évolué au plus haut niveau, mais qui ont le potentiel pour devenir de vraies têtes d'affiches de notre championnat, voir plus. Et comme nous sommes un poil chauvin, nous n'avons gardé que des joueurs français dans cette sélection. Mais notons tout de même que certains jeunes joueurs étrangers pourraient également exploser cette année, par exemple l'arrière de Biarritz Joe Jonas, ou encore le seconde ligne surpuissant du Stade Toulousain, Emmanuel Meafou. Encore un talonneur français plein de promesses ! C'est vrai qu'à ce poste, le XV de France peut se targuer d'avoir de nombreux jeunes joueurs, qui n'ont pas cessé de progresser (Mauvaka, Barlot, Guillaume Marchand, etc.). Et bien entendu, le joueur du BO fait partie de cette liste de talonneurs prometteurs. Après une saison pleine en Pro D2, le joueur de 23 ans avait réussi ses débuts en Top 14, avec notamment deux essais en trois rencontres. Mais voilà, Peyresblanques se blesse grièvement fin septembre face au Racing, l'éloignant des terrains durant 4 à 6 mois. Un coup d'arrêt qui n'a néanmoins pas découragé ce dernier. Ayant repris la course depuis peu, le talonneur devrait retrouver les terrains d'ici à quelques semaines. S'il se remet bien, il pourrait vite (re)devenir l'un des atouts phares de Biarritz. À suivre.

