Top 14. Les 3 chocs qu'il faudra absolument suivre lors de la 23ème journée !

Pour cette 23ème journée de championnat, nous aurons le droit à 3 chocs très alléchants, qui pourraient d'ores et déjà conditionner la fin de saison de certains clubs.

À 4 journées de la fin de la saison régulière, le suspens reste entier à bien des égards ! Si le Biarritz Olympique semble désormais condamné à descendre, Perpignan peut encore espérer se maintenir dans l'élite sans passer par le barrage. Devant, le Top 6 est (encore une fois) indécis à quelques journées du terme, et bien malin sera celui qui trouvera les six formations qui disputeront les phases finales. En effet, 9 clubs peuvent toujours postuler, le Stade Français et Pau ayant trop de retard. Pour ce faire, on a décidé de dégager 3 rencontres qui auront lieu en cette 23ème journée, et qui pourraient déjà conditionner la fin de saison de certaines équipes...

À seulement 3 points du Top 6, Clermont peut encore tout à fait se qualifier pour les phases finales. D'autant que suite à cette rencontre, les Clermontois défieront le Stade Français et Biarritz, deux équipes à leur portée. L'espoir persiste toujours donc, même si l'avalanche de blessures qui a eu lieu ces dernières semaines (surtout derrière) n'annonce rien de bon en Auvergne. D'autant qu'une défaite à zéro point ce week-end mettrait l'ASM dans une très mauvaise posture par rapport à ces poursuivants. Pire, elle pourrait même (quasiment) dire au revoir dès ce week-end aux phases finales, en cas de succès du Racing, de Lyon et de Toulouse. Vous l'aurez compris, ce déplacement est primordial du côté des hommes de Parra. Sauf qu'en face, il y a un client : le CO, récent vainqueur du Stade Toulousain (avec ses internationaux) à domicile, et actuel 4ème au classement. Les coéquipiers d'Urdapilleta partent logiquement favoris, et pourraient s'ouvrir les portes des phases finales en cas de victoire face à une équipe de Clermont diminuée.

Dans un stade vélodrome plein à craquer, le RCT de Baptiste Serin reçoit samedi un Stade Toulousain auréolé par son exploit en Irlande du Nord. Malheureusement pour le spectacle, il se pourrait que de nombreux joueurs de grande classe soient absents des deux côtés : Kolbe, Isa, Dupont, Ntamack... En revanche, l'enjeu lui, sera bien présent ! Car s'ils veulent continuer leur folle remontée, les Varois devront obligatoirement s'imposer à Marseille. Une victoire les rapprocherait du Top 6, et alimenterait surtout leur excellente dynamique en cette fin de saison. En face, le Stade Toulousain, loin d'être qualifié dans les 6, doit également faire bonne figure : et même ramener des points, s'il ne veut pas se mettre dans une position très délicate en championnat. Car derrière, ça pousse ! Mais voilà, Ugo Mola doit faire avec la fatigue de ses internationaux, ainsi que la Coupe d'Europe, et fera certainement un peu tourner samedi soir. Il n'en reste pas moins que ce match sera à suivre absolument, et déterminera la fin de saison des deux clubs.

Pour finir, parlons de l'affiche du week-end : le 1er au classement, Montpellier, reçoit son dauphin, l'UBB. Une rencontre au sommet, entre deux des équipes les plus dominantes en championnat cette saison. Si Bordeaux n'est pas dans une superbe forme, le retour de joueurs comme Jalibert, Seuteni ou encore Moefana va faire du bien à la ligne arrière de l'UBB. Un choc pour la tête du classement, mais aussi pour s'assurer une place dans les deux premiers du championnat, et donc d'une qualification directe pour les demi-finales. En effet, le MHR gagnerait quasiment sa place de leader en cas de succès dimanche soir (10 points d'avance sur Bordeaux). De son côté, les hommes d'Urios peuvent revenir à hauteur des Héraultais, tout en gardant à distance des équipes comme La Rochelle ou Castres. En bref, un choc aux allures de XV de France, puisque de nombreux Bleus devraient être sur la pelouse dimanche (Haouas, Woki, Lucu, Jalibert ou encore Moefana).

RUGBY. Top 14. Les phases finales : mission impossible pour le LOU ?