RUGBY. Bordeaux-Bègles. Matthieu Jalibert : ''J’étais très énervé, j’en avais ras le c…''

Dans un entretien accordé au journal L'Équipe, le demi d'ouverture de l'UBB et du XV de France est notamment revenu sur ses blessures à répétition depuis presque 4 mois désormais.

Sur le point de faire son retour avec son club après quatre mois d'absence, le demi d'ouverture du XV de France (15 sélections) Matthieu Jalibert est revenu avec le journal l'Équipe sur les raisons de ses rechutes, ainsi que sur les échéances qu'il a raté. En effet, le joueur de 23 ans a assez mal vécu le fait de ne pas avoir participé à ce Grand Chelem, lui qui fait partie du groupe France depuis presque 3 ans : "J'aurais dû vivre ce Grand Chelem (...) J’ai pris un sacré coup au moral. C’est pour cette raison que je suis parti quelques jours en Guadeloupe pour travailler avec un kiné et surtout être loin de tout ça. Christophe l’a bien compris. J’étais très énervé. J’en avais ras le c… pour rester poli. J’avais besoin de m’évader, me vider la tête. J’ai pris du recul, j’ai coupé". Une frustration compréhensible, d'autant que le Bordelais a été privé de ce sacre à cause de rechutes répétitives au niveau de sa cuisse gauche. Pourtant, il dit avoir tout fait pour être irréprochable durant cette période. Alors, pourquoi tant de problèmes ?

"J'ai fait six récidives ! Quatre sur le fémoral gauche et deux sur le fémoral droit. Tu t'interroges. Je mets tout en place pour avoir une bonne hygiène de vie, une bonne nutrition, un bon sommeil. Il y avait un truc qui n'allait pas. On a trouvé désormais… Le médecin a échoué dans sa tâche. J'ai de la rancœur. Il a reconnu, il s'est excusé, mais le mal est fait. J'ai raté de grosses échéances, c'est très compliqué à vivre, à accepter". Un sentiment de colère qui a du mal à passer, d'autant que le Français n'est pas le seul joueur de l'UBB à avoir fait des rechutes. On pense notamment à Ben Lam, ou encore à Nans Ducuing, qui ont chacun été éloignés des terrains durant plusieurs semaines. Pour toutes ces raisons, l'Équipe nous informe également que le médecin du club a été remercié.

Si l'ouvreur sera court pour le match face à La Rochelle ce week-end, nous devrions en revanche le revoir très bientôt sur les pelouses de notre championnat. Peut-être même dès la prochaine journée, pour le déplacement à Montpellier.