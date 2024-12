TOP 14. Légendes de vestiaire : Bernard Laporte et ses fameuses séances vidéos à 6h du matin

Bernard Laporte est une icone du rugby français. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, d'ailleurs. Bastareaud et Michalak sont revenus sur l'une de ses plus croustillantes habitudes au RCT.

Entre 2011 et 2016, Bernard Laporte a coaché l’un des effectifs les plus exceptionnels de l’histoire du rugby de club. À Toulon, à l’époque, on trouvait des stars All Blacks, des champions du monde sud-africains, des champions d’exception comme Wilkinson ou Giteau et après tout ce qu’on pourrait mettre dans une équipe all stars.

Traités d’unité de mercenaires par certains, il n’empêche que cette grande équipe du RCT a, entre 2013 et 2015, réalisé un triplé historique en coupe d’Europe et marqué de son empreinte l’histoire du rugby. Le tour saupoudré par un extra-sportif souvent folklorique, entre les sorties médiatiques du président Mourad Boudjellal et les coups de sang du manager Bernard Laporte.

Mais si le RCT a régné, c’est aussi et surtout que Laporte a su rendre homogène et compétitif ce groupe. C’est en tout cas ce que beaucoup s’accordent à dire, sur la Rade. Et visiblement, ce n’est pas Mathieu Bastareaud et Fred Michalak, joueurs du club à l’époque, qui diront le contraire.

Dans l’émission BastaShow, avec le sourire, Michalak demande : "Est-ce que tu penses que les joueurs apprécieraient les séances vidéos à 6 heures du matin les lendemains de défaite, aujourd’hui ?"

Ce à quoi, le team manager du RCT répond : "Non, franchement, je ne pense pas. (Rires) Ah les fameuses vidéos de Bernard. Mais ça, c'était beau en vrai. Enfin pas sur le moment parce que tu te faisais sulfater (rires). Mais c’était beau."

Et Bastareaud de détailler pourquoi cette méthode musclée de Bernard Laporte est restée dans la légende : "Quand tu arrivais à Berg (l’ancien centre d’entraînement du RCT), dans le bus, et que tu recevais un SMS de Bernard qui te disait "vidéo à 6h et entraînement en suivant". Et personne ne bronchait. Malgré le caractère qu’il y avait dans ce groupe et l’effectif qu’il y a avait, personne ne bronchait."

Ce qui montre, qu’on l’aime ou pas, l’aura que savait avoir "Bernie le dingue" sur un groupe. Même quand les joueurs qui le composaient avaient déjà tout gagné dans leur carrière. "Y’avait que Bernard pour tenir un vestiaire comme ça," termine Fred Michalak, qui l’a aussi connu en équipe de France, dans la première partie de sa carrière. Qui contribua largement a laissé dans la légende cette époque du grand Toulon…