TOP 14. Le Stade Toulousain domine Pau, mais ça ne se laisse pas faire derrière !

Le Stade Toulousain gagne en Top 14, mais la concurrence ne se fait pas attendre et récolte de précieux points !

Tout le monde veut la peau du leader ! En cette saison 2022-2023, c’est plus particulièrement celle du Stade Toulousain qui intéresse les diverses formations de Top 14 en jambes. Ce samedi 25 février au stade Ernest Wallon, le Stade Toulousain a glané un bonus offensif face à la Section Paloise et toutes les équipes de haut de classement qui recevaient ont gagné. D’autant plus, la plupart d’entre elles ont gagné largement. Hormis le Stade Français Paris, toutes les autres équipes ont conclu une prestation à 5 points. L’occasion parfaite de se rapprocher de deux premières places dans un calendrier qui se resserre de plus en plus durant cette période de doublon. Par ailleurs, le talonneur Guillaume Cramont évoquait ce moment particulier de la saison et la volonté d’obtenir un bon résultat face à Pau en conférence de presse. Selon des propos relayés par L’Équipe, il exprime cette envie de gagner ainsi : “La semaine dernière, on n'a pas fait une grande performance, on avait envie de rebondir. Il reste un match au Racing, ils vont être revanchards (après leur défaite à Lyon, 45-11). Il faut garder un beau visage jusqu'à la fin de cette période de doublons.” Antoine Dupont évoque son temps de jeu et ce n’est ni la faute du 15 de France, ni de Toulouse selon lui !

Désormais, le Stade Toulousain a 10 points d’avance sur le troisième du championnat, le LOU Rugby. L’écart est de 14 unités entre les rouge et noir et le 6ᵉ du championnat, l’Union Bordeaux Bègles. Le Stade Français compte seulement 2 points d’avance sur les Rhodaniens. Rarement inquiété au niveau du classement depuis le début de saison, Ugo Mola et ses hommes voient leur confortable matelas se faire grignoter au fur et à mesure des journées.

Cette tendance à l’efficacité profite de chacune de leurs éventuelles contre-performances, comme la semaine dernière à Toulon. Pour couvrir un peu plus ses arrières, Toulouse devra sans doute obtenir un résultat du côté du Racing 92 le 5 mars prochain. En parallèle, cet affrontement pourrait également relancer ou sérieusement handicaper les Franciliens dans la course aux phases finales selon le score. Avec un écart suffisamment important, Toulouse pourrait aborder les phases finales de la Coupe d’Europe plus sereinement.

Pour rappel, à la 15ᵉ journée, le Stade Toulousain s’était fait prendre sa place parmi les deux meilleures équipes du championnat la saison dernière. De la même manière, l’UBB avait fait partie des deux prétendants aux demi-finales directes durant 20 journées avant de se faire éjecter à la dernière journée de championnat. Des situations dont avait profité le Montpellier HR et le Castres Olympique, qui finissaient respectivement champion et vice-champion du Top 14 2021/2022.