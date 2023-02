VIDÉO. Top 14. Parisse et Elstadt voient rouge lors du choc entre Toulon et Toulouse

Le Stade Toulousain s’est incliné dans un stade Vélodrome de Marseille clairsemé de supporters toulonnais. Score final : 17 à 6.

Il fallait se mouiller la nuque ! Entre les matchs du Tournoi des 6 Nations et ce choc annoncé en Top 14, la comparaison n’a pas tenu bien longtemps ce samedi 18 février. Délocalisé à Marseille, ce match n’a pas réussi à convaincre les supporters dans un premier temps. Pour cause, un certain nombre de fans varois avaient décidé de boycotter ce déplacement. Des associations de supporters ainsi que le maire de Toulon avaient publiquement critiqué cette délocalisation. En parallèle, l’indiscipline et l’approximation ont aussi pollué les débats. Avec quatre cartons délivrés hier soir, dont deux rouges, l’addition a été salée. D’autant plus, certains joueurs ont également échappé de peu à des repos forcés de 10 minutes. On pourrait par exemple citer Alexandre Roumat, pour une charge sur l’épaule puis le cou de Baptiste Serin en première période.

Face aux deux expulsions définitives, les entraîneurs respectifs ont réagi en conférence de presse à ce sujet. Selon des propos rapportés par Rugbyrama, Franck Azéma a “aimé l’attitude” montrée en infériorité numérique. Il avoue néanmoins que le carton rouge de Sergio Parisse, pour un placage à retournement retombant au niveau de la zone de la tête sur Pierre-Louis Barassi, les a rendus “inquiets de bout en bout.” Il précise sa pensée avec ces paroles : “Tout le monde a été vigilant. Personne n’a jamais lâché. Dans les formes de jeu, même si on s’est exposés, on a été opportunités. On a eu une bonne alternance dans le jeu au pied, notamment avec Serin, West, Kolbe. On a mis de l’avancée avec le pied. On a été capables de travailler ensemble.”

Le tournant du match !

Carton rouge pour Sergio Parisse après ce plaquage par retournement ! 🟥 #RCTST pic.twitter.com/Vv4quJKgBL — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) February 18, 2023

En parallèle, le carton rouge destiné au sud-africain Rynhardt Elstadt n’a pas été pris comme une excuse par Ugo Mola. Toujours d’après Rugbyrama, ce coup volontaire sur le visage d’un Toulonnais n’a pas scellé le match, car les rouge et noir auraient pu “se mettre dans une situation favorable plus tôt”. Selon lui, le Stade Toulousain a “fait le mauvais choix à chaque fois”, l’amenant à quitter la cité phocéenne sans le moindre point.

Mais en parallèle, la fête a-t-elle été au rendez-vous via le jeu pratiqué sur le terrain ? Pas le moins du monde. Dans une rencontre brouillonne, les acteurs de ce match voulaient souvent jouer, trop jouer sûrement. Sur les bords du terrain, on pouvait entendre les conseils d’Ugo Mola demandant, notamment, de calmer le jeu et de s’appliquer. Une consigne qui n’a visiblement pas été respectée, puisque le Stade Toulousain part de Marseille sans avoir marqué le moindre essai, ceci malgré une ultime tentative d’Arthur Retière au coup de sifflet final. Par ailleurs, c’est la première fois que Toulouse repart d’un stade en étant vierge de tout atterrissage en Terre promise cette saison.