Antoine Dupont évoque son temps de jeu et ce n’est ni la faute du 15 de France, ni de Toulouse selon lui !

Dans un entretien relayé par Rugbyrama, le capitaine du 15 de France Antoine Dupont évoque le sujet qui fâche en ce moment.

Ce samedi 25 février 2023, Rugbyrama a publié un entretien avec Antoine Dupont. A la veille du match décisif contre l’Écosse, le 15 de France voit beaucoup de ses observateurs s’inquiéter de la santé des joueurs. Beaucoup utilisés en club et en sélection, certains cadres montrent des signes de fatigue. Auprès du média spécialisé, le capitaine des Bleus a mis en avant certains acteurs qui pourraient influer sur cette dynamique. En parallèle, il nuance l’impact des clubs et de l’équipe de France sur ce rythme élevé. Ainsi, il affirme ceci :

Cette saison, je n’ai jamais eu autant de semaines de repos depuis que je suis pro, le staff du Stade toulousain a fait en sorte de de me laisser des plages de récupération. Malheureusement, ce ne sont pas les staffs du Stade toulousain ou du Top 14 qui font les calendriers, c’est plus la Ligue et les diffuseurs… Nous, on subit ça parce qu’il est évident que n’importe quel staff, en club ou en sélection, veut faire jouer ses meilleurs joueurs. Et nous, on s’entraîne pour enchaîner le plus de matchs possible avec le plus d’intensité possible, alors on ne se pose pas la question de notre temps de jeu. On essaie d’être à fond tout le temps, et on fera les comptes à la fin.”

15 de France. Les Bleus peuvent-ils vraiment se passer de Gregory Alldritt, même fatigué ?Il est rare que des sujets fassent autant consensus. Ces derniers jours, un nombre important d’articles et de témoignages ont traité du temps de jeu des internationaux français. Parmi eux, les cas de certains cadres du 15 de France, comme Grégory Alldritt, ont été particulièrement ciblés. Ancien international français, Aubin Hueber avait notamment déclaré ceci pour Actu Rugby : “Moi, il y en a un qui m’inquiète énormément, c’est Grégory Alldritt. Son entraîneur à La Rochelle, Ronan O’Gara, le fait jouer tous les matches 80 minutes. Lui, il est cramé, on le sent.[...] S’il n’y a pas une décision prise entre le XV de France et son club, je ne pense pas qu’il puisse partir à la Coupe du monde. Ou alors, il sera vraiment épuisé.”