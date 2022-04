Top 14. Le Stade Toulousain doit-il ménager ses stars en cette fin de saison ?

Avec 10 Chelemards dans son effectif, le Stade Toulousain devra gérer la fatigue de ces derniers en cette fin de saison. Même si la tentation de les aligner est énorme...

Après avoir passé deux mois de galère, le Stade Toulousain a vu ses internationaux faire leur retour le week-end dernier. En effet, parmi les 10 joueurs sacrés avec le XV de France, 9 étaient sur la pelouse face au LOU (Mauvaka, Flament, Ramos, Lebel, Marchand, Baille, Cros, Dupont, Ntamack). Seul Anthony Jelonch était absent, légèrement blessé à la cuisse. Des retours remarquables, puisqu'ils ont clairement fait la différence face à Lyon, et notamment sur le dernier essai toulousain signé Thomas Ramos. Cette rencontre nous confirme donc l'importance (logique) de ces derniers dans le plan de jeu des Rouges et Noirs. Pourtant, Ugo Mola devra offrir à chacun une semaine de vacances obligatoire selon le règlement de la FFR. Mais avec l'énergie donnée pendant le Tournoi, ainsi que la fin de saison accrochée que s'apprête à vivre le Stade, Toulouse doit-il plus ménager ses stars lors des prochaines semaines ?

Durant le Tournoi, les Bleus nous ont régalé avec ce Grand Chelem. Un succès mérité, mais qui a laissé des traces au vu de l'intensité des rencontres, tant chez les avants que chez les 3/4. Il est donc évident qu'il faudra ménager ces derniers au maximum, afin d'éviter les blessures. Mais voilà, si certains clubs ne possèdent qu'un ou deux internationaux, le Stade Toulousain lui en possède une dizaine : et quand on voit les résultats plutôt moyens de cette équipe durant les doublons, on imagine que la tentation est grande. D'autant que contrairement aux autres années, le champion de France en titre n'a pas un matelas d'avance au classement. 3èmes avant le déplacement à Castres, les Toulousains ne sont qu'à 6 points du 7ème, le Racing 92. Sans compter la Coupe d'Europe, et la double confrontation face à l'Ulster qui s'annonce très serrée. Ugo Mola devra faire des choix s'il veut préserver au maximum ses meilleurs joueurs. On pense forcément à Antoine Dupont, incroyable depuis maintenant deux ans, ou encore à Romain Ntamack, qui a joué toutes les minutes de ce Tournoi 2022.

Même si cette situation paraît compliquée, elle n'est pas nouvelle pour Ugo Mola et son staff. En effet, ces derniers doivent depuis quelque temps maintenant gérer au mieux la forme physique de ses nombreux internationaux à leur retour en club. Sauf que cette année, et contrairement aux saisons précédentes, Ugo Mola aura moins de marge au vu du contexte actuel (peu d'avance au classement, et calendrier compliqué). Le coach toulousain alternera donc certainement dans ses compositions, en mettant certains internationaux au repos tandis que d'autres seront bien là. Une victoire face au CO samedi pourrait en revanche mettre le Stade Toulousain dans une très bonne posture en vue des phases finales, et donc permettre à Ugo Mola de faire plus tourner dans les semaines à venir.

