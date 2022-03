Top 14. Les Bleus ont-ils été moins ménagés après le Tournoi que par le passé ?

Le week-end dernier, nombreux sont les Bleus qui ont retrouvé le Top 14, une semaine après avoir remporté le Grand Chelem. Mais est-ce qu'il y en a eu plus que les autres années ?

Parmi les 23 joueurs ayant battu le XV de la Rose lors du dernier match du Tournoi, 20 étaient sur les pelouses de Top 14 le week-end qui a suivi. Certains ont d'ailleurs réalisé des performances de haute-voltige en club, comme Woki et Lucu avec l'UBB, ou encore Paul Willemse avec le MHR. Une présence qui s'est également faite ressentir lors du match entre Toulouse et le LOU, où le banc des Rouges & Noirs (avec Marchand, Baille, Cros, Dupont et Ntamack) a fait la différence en seconde période. Lors de cette 21ᵉ journée, seul Jelonch (blessé), ainsi que Fickou et Jaminet ont été mis au repos. Un constat qui en inquiète certains : en effet, l'enchaînement des matchs, combiné à l'intensité de ces derniers, amènent à penser que nos Bleus pourraient avoir du mal dans les prochaines semaines. Il est vrai que ce Tournoi a été particulièrement intense et les joueurs du XV de France ont tous donné le meilleur d'eux-mêmes durant presque deux mois. Une semaine de repos aurait donc été la bienvenue, surtout lorsque l'on sait que la fin de saison sera, elle aussi, très acharnée. Mais nos Bleus ont-ils plus joué que les autres années ? Est-ce la première fois qu'autant d'internationaux font directement leur retour ? Et bien en réalité, pas vraiment...

Pour répondre à cette question, nous nous sommes penchés sur les archives de ces dernières saisons, notamment en 2019, 2018 et 2017. En revanche, nous n'avons pas utilisé l'année 2020 (pour cause de COVID), ni celle de 2021, puisque le week-end post Tournoi avait été le théâtre des 8èmes de Champions Cup. Et en fouillant un peu, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas réellement de différence entre cette année et les précédentes. Certes, plus de joueurs ont participé à la 21ᵉ journée (20 au total, contre 17 ou 18 les autres saisons) mais il y en a eu beaucoup moins qui ont débuté ! Car il est important de rappeler que parmi les Chelemards présents sur les pelouses de Top 14, seulement 12 ont été titulaires. Un chiffre bien inférieur à ceux des années précédentes (17 en 2019 et 2017, 16 en 2018). De plus, nous ne comptons que 4 joueurs ayant à la fois débuté face à l'Angleterre, puis en club une semaine après : Villière, Woki, Willemse et Atonio. Les restants n'ont joué qu'une seule mi-temps tout au plus. D'un point de vue général, on peut même dire que nos Bleus ont moins joué après le Tournoi qu'auparavant : si nous additionnons le temps de jeu de tous les internationaux français présents ce week-end, nous arrivons à environ 1000 minutes. Un total qui peut paraître énorme, mais qui est loin des 1265 minutes de 2019 ou encore des 1198 minutes de 2018.

Pas d'inquiétude donc, l'omniprésence de nos Bleus le week-end dernier n'avait rien d'exceptionnel. En revanche, les clubs seront bel et bien obligés d'accorder une semaine de vacances à chaque international. Une donnée qui pourrait perturber certaines équipes qui voudront forcément compter sur leurs meilleurs joueurs en cette fin de saison.