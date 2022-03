RUGBY. Equipe de France. Ils ont joué les 400 minutes du Tournoi, qui sont ces indéboulonnables ?

Parmi les joueurs du XV de France qui ont réalisé le Grand Chelem dans le Tournoi des Six Nations, certains ont joué durant la totalité des cinq matchs.

Il y a la triste situation de Thomas Ramos, qui n'a joué en tout et pour tout 16 minutes dans ce Tournoi. Et puis certains cadres qui n'ont pas été sortis une seule fois du terrain par le sélectionneur Fabien Galthié. C'est le cas du demi d'ouverture Romain Ntamack, et du centre Gaël Fickou. Durant 400 minutes, ils ont mené le XV de France à la victoire dans ce Tournoi.

Alors que le débat sur le choix à faire en numéro 10 entre Romain Ntamack et Matthieu Jalibert faisait rage avant la tournée d'automne 2021, le Toulousain confirme par cette statistique son importance capitale et la confiance que lui apporte Galthié dans l'équipe. Sa capacité à alterner entre la gestion et les offensives rapides a été précieuse. Pour Gaël Fickou, c'est la confirmation de son rôle de capitaine de défense qui a été mis à contribution. Surtout lors des fins de rencontres face aux Irlandais et Gallois, lorsque le danger se faisait ressentir au tableau d'affichage. Un exploit individuel remarquable qui mérite d'être salué et qui souligne que le Francilien fait partie des tout meilleurs joueurs du monde actuellement à son poste.